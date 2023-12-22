

تنطلق في الساعة 1:30 ظهر اليوم بمركز الكويت للفروسية في منطقة صبحان الجولة الثانية للنسخة الثالثة من الدوري الكويتي لفروسية لقفز الحواجز، بمشاركة كبيرة من الفرسان والفارسات من مختلف الأندية المحلية برعاية شركة زين.



وقال رئيس الاتحاد الكويتي للفروسية مسعود حيات: «نواصل تنظيم بطولة الدوري للموسم الثالث على التوالي بفضل الدعم الحكومي المتمثل في الهيئة العامة للرياضة بقيادة مدير الهيئة يوسف البيدان واللجنة الأولمبية الكويتية برئاسة الشيخ فهد الناصر ودعم شركات القطاع الخاص». وبين أن بطولة الدوري تقام من 8 جولات تنتهي منافساتها 4 مايو المقبل، بالإضافة إلى تنظيم بطولات دولية فئة نجمتين و3 نجوم.