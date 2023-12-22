محمد الشايع: المشروع الركيزة الثانية لاستثماراتنا في المملكة.. وامتداد لنجاحات «الأفنيوز - الكويت» خلال 16 عامـاً

عبدالله الفوزان: «الأفنيوز - الخبر» سيكون معلماً ووجهة جاذبة لأهل المنطقة الشرقية والمواطنين والمقيمين والزوار كافة

وليد الشريعان: «شمول» تركز استثماراتها على المملكة بصفتها سوقاً جاذباً.. ولما يشهده اقتصادها من نمو وازدهار مستمر

«الأفنيـوز - الخبـر» تبلغ مساحته 833 ألف متر مربع.. وسيضم 8 مناطق تسوق ومناطق ترفيهية وبرجين وفنـدقين



نظمت شركة شمول القابضة، إحدى الشركات التابعة لشركة المباني، وتمتلك فيها نسبة 80%، حفل وضع حجر الأساس لمشروع «الأفنيوز - الخبر»، وذلك تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبحضور عدد من الوزراء وأصحاب السمو الأمراء، ويتوقع تدشين المشروع مطلع عام 2027، وتتجاوز تكلفته 7.2 مليارات ريال سعودي.



وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة شمول القابضة محمد الشايع، عن سعادته بوضع اللبنة الأولى لهذا المشروع الذي يمثل الركيزة الثانية لاستثمارات الشركة مع شركائها في المملكة، وامتدادا لنجاحات «الأفنيوز - الكويت» على مدار 16 عاما، وتوسعها لتشمل البحرين والرياض وأخيرا وليس آخرا الخبر، معربا عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على تشريفه ورعايته حفل وضع حجر أساس مشروع «الأفنيوز - الخبر».



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس شركة شمول القابضة عبدالله الفوزان: «تشريف سمو أمير المنطقة الشرقية وكلماته التي غمرنا بها جميعا تمثل دافعا كبيرا للنجاح، ومواصلة السعي لتحقيق طموحات مجموعتنا وشركائنا، وسيصبح مشروع «الأفنيوز - الخبر» معلما فريدا ووجهة جاذبة لأهل المنطقة الشرقية وجميع المواطنين والمقيمين والزوار من داخل المملكة وخارجها».



من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة شمول القابضة وليد الشريعان، أن الشركة تركز استثماراتها على المملكة بصفتها سوقا جاذبا، ولما يشهده اقتصادها من نمو وازدهار مستمر، الأمر الذي يشجع على التوسع في المشاريع النوعية، حيث إن مشروع «الأفنيوز - الخبر» هو المشروع الثاني من مجمعات «الأفنيوز» في المملكة، بعد «الأفنيوز - الرياض» والمخطط افتتاح المرحلة الأولى منه في الربع الثالث من عام 2026.



يذكر أن مشروع «الأفنيوز - الخبر» يقع في الركن الشمالي الغربي من مدينة الخبر، وتبلغ مساحته الإجمالية 833 ألف متر مربع، والمساحات القابلة للتأجير 170 ألف متر مربع، كما سيضم 8 مناطق تسوق، روعي في تصميمها إرضاء مختلف الأذواق، وتلبية رغبات الزوار والمتسوقين وتحقيق تطلعاتهم، وهي: السوق، تاون سكوير، غراند أفنيو، بلازا، اربن ووك، المول، إلكترا، إضافة إلى منطقة الحدائق، الجاردنز.



كما يضم المشروع مساحات متعددة للترفيه، بالإضافة إلى برجين، وفندقين، ومكاتب وقاعات مؤتمرات، ويتميز بتصاميم حديثة وعناصر تعكس طبيعة المنطقة الشرقية، بأفضل المعايير للحفاظ على البيئة والطاقة وتعزيز استدامتها، مواكبة لأهداف رؤية المملكة 2030.



ويعد «الأفنيوز - الخبر» المشروع الرابع للعلامة التجارية «الأفنيوز» والذي يعتبر استكمالا لرحلة النجاح الهائل الذي حققه «الأفنيوز - الكويت»، والذي سرعان ما أصبح محط الأنظار محليا وإقليميا منذ عام 2007، وأصبح معلما من معالم السياحة في الكويت.



ويليه «الأفنيوز - البحرين» الذي تم افتتاحه في عام 2017 في موقع متميز في قلب العاصمة المنامة، وبأسلوب معماري فريد مستوحى من الأفنيوز - الكويت.

كما أن أعمال المرحلة الثانية للتوسعة الغربية من المشروع قائمة حاليا والتي ستضيف ما يقارب 42 ألف متر مربع من المساحة القابلة للتأجير، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع بالربع الثاني من 2024.



ويأتي أخيرا أبرز وأحدث المشاريع الخاصة بالعلامة التجارية «الأفنيوز» وهو مشروع «الأفنيوز - الرياض»، والذي يقع في موقع إستراتيجي متميز في قلب المملكة العربية السعودية، شمال مدينة الرياض، ويمتد على مساحة بناء تبلغ 1.65 مليون متر مربع، وقد تم البدء بأعمال المشروع منذ يناير 2022، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الأول من 2026.





لتنفيذ المرحلة الأولى من «الأفنيوز - الخبر».. متضمنة المركز التجاري وبرجاً متعدد الاستخدامات



«شمول» توقّع اتفاقية تمويل بـ 4.35 مليارات ريال سعودي



أعلنت شركة شمول القابضة، إحدى الشركات التابعة لشركة المباني والتي تمتلك فيها نسبة قدرها 80%، عن توقيعها اتفاقية تمويل بقيمة 4.35 مليارات ريال سعودي مع تحالف بنكي يقوده البنك العربي الوطني ويضم البنك السعودي الأول (المعروف سابقا بساب) وبنك الرياض، وبنك الكويت الوطني، بالإضافة إلى صندوق التنمية السياحي، من أجل تمويل أعمال بناء المرحلة الأولى من مشروع «الأفنيوز - الخبر» والتي تتضمن المركز التجاري وبرجا متعدد الاستخدامات.



وقد تم توقيع اتفاقية التمويل بحضور رئيس مجلس إدارة شركة شمول القابضة محمد الشايع، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، ورئيس مجموعة الشركات والمصرفية المؤسسية في البنك العربي الوطني لؤي الزاهر، ونائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات في بنك الرياض محمد أبو النجا‫، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، والرئيس الإقليمي للشركات الدولية للبنك السعودي الأول محمد المحسن.‬‬‬‬



ويعد مشروع «الأفنيوز - الخبر» الواقع في الركن الشمالي الغربي من تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الأمير سلطان في قلب مدينة الخبر، أحد أكبر وأضخم المشاريع الريادية في المنطقة الشرقية التي ستحدث تغيرا لمفهوم التسوق والترفيه، وستعزز من قطاع السياحة في المنطقة وسترتقي بخدماتها.



وتبلغ مساحة «الأفنيوز - الخبر» الإجمالية القابلة للتأجير 170 ألف متر مربع، ويضم 8 مناطق تسوق و10 صالات سينما ومساحات خاصة للترفيه، بالإضافة إلى برجين، حيث يضم البرج الأول فندقا، ويضم البرج الثاني فندقا وقاعات مؤتمرات، بالإضافة إلى مساحات مكتبية، ومواقف سيارات تتسع لأكثر من 6 آلاف مركبة.



وكانت شركة شمول القابضة قد أعلنت قبل فترة قريبة عن المقاول الرئيسي للمرحلة الأولى من المشروع، وهما شركتا الكفاح للمقاولات والأحمدية للمقاولات بقيمة عقد إجمالية بلغت نحو 3.66 مليارات ريال سعودي.



جدير بالذكر، أنه تم تأسيس شركة شمول القابضة في عام 2014 من خلال شراكة سعودية كويتية بين 3 شركات عملاقة وهي شركة المباني ومجموعة الفوزان ومجموعة الشايع، وتستند هذه الشراكة الى الخبرة الواسعة للشركاء في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.



ومنذ تأسيس شمول القابضة تضمنت خطط الشركة عددا من المشاريع التي تم تصميمها وتنفيذها وفقا للمعايير العالمية، لتحقق بدورها أهداف المستثمرين، ودعم خطط صناع القرار للتنمية في المملكة العربية السعودية، والإسهام في النمو القومي من خلال خلق فرص وظيفية في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تعزيز السياحة والخدمات والتجزئة.