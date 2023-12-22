كشفت الدراسة الحديثة ـ والأولى من نوعها ـ والتي أجرتها كلية الصحة العامة بمركز العلوم الطبية في جامعة الكويت، بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، أن متوسط تكلفة رعاية المرضى المصابين بفيروس كورونا يبلغ 2216 دينارا، حيث تبلغ تكلفة رعاية المريض ذي الإصابة غير الحادة 1544 دينارا، فيما تبلغ تكلفة رعاية الحالة الحادة مبلغ 4626 دينارا، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الحالة غير الحادة، وذلك بالنسبة للحالات المسجلة في المستشفيات.



وأوضحت الدراسة، التي استغرقت سنتين ونصف السنة، والتي أجراها كل من الرئيس السابق لقسم السياسة والإدارة الصحية بالكلية والأستاذ الفخري بجامعة كوالالمبور د.سيد الجنيد والأستاذ المشارك د.أمريزال نور والمدرس المساعد محمد المري، أن الكويت تعد من الدول التي تأثرت بشكل كبير من فيروس كورونا (كوفيد-19) على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ عدد الإصابات المسجلة رسميا 658520، فيما بلغت الوفيات 2563 شخصا بنهاية سبتمبر من العام 2021.



وتهدف الدراسة، التي أجراها الباحثون، إلى تحديد التكلفة الإجمالية لرعاية مرضى «كوفيد-19» في مستشفيات الكويت، حيث لايزال تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي وخاصة في قطاع الرعاية الصحية مجهولا، إلا أن الدراسة سلطت الضوء على هذا الجانب، مبينة أن تكلفة العناية المركزة تعد الأقل خليجيا بالنسبة لمرضى «كوفيد-19».



وأشارت الدراسة إلى متوسط مدة الإقامة بالمستشفى للعينة التي استندت اليها الدراسة ما بين 9 و10 أيام. هذا وتشكل تكاليف الأطباء والممرضين النسبة الأكبر من التكلفة بنسبة 42.1%، فيما بلغت تكاليف العناية المركزة 20.6%، وتكاليف المختبر 10.2%، وتوزعت النسبة المتبقية والتي تقدر بـ 27.1% على بنود أخرى مثل الإدارة، العلاج، وغيرها.