عاطف رمضان



قام وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الأستاد بزيارة مستشفى الولادة الجديد برفقة وكيل الوزارة ورئيس لجنة الاستلام ومدير إدارة تنفيذ المشاريع الخاصة والجهاز الفني المشرف على المشروع.



وقُدم للوزير شرح مفصل عن مكونات المشروع ودور كوادر الوزارة في تنفيذ مهامها الإشرافية على المشروع، كما التقى الوزير بفريق الإشراف التابع للوزارة وأثنى على الدور الذي يقوم به، مؤكدا على أهمية العمل الدؤوب والمتواصل لتحقيق الأهداف العليا للوزارة في تنفيذ المشاريع التنموية والتي تخدم المواطنين والمقيمين.



كما شكر الأستاد وزارة الصحة وكوادرها على تعاونهم الملحوظ خلال فترة التنفيذ وأيضا خلال سير إجراءات استلام المشروع والبدء بتشغيل المشروع ليسهم بتطوير الخدمات الصحية وللاستفادة من فترة الصيانة، وأشاد ببيئة العمل المميزة والاعتماد الواضح على الكوادر الوطنية من الشباب والتي تبشر بمستقبل أكثر نجاحا وإبداعا.