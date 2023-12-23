مريم بندق

ينظم ديوان الخدمة المدنية برنامجا تدريبيا جديدا بهدف تمكين القياديين من الإلمام بأساليب الإدارة الحديثة في التفويض والتمكين والتخطيط لإعداد الصف الثاني من القيادات وتأهيلهم لإنجاز خطة الإحلال الوظيفي.



يهدف البرنامج إلى تعريف الفئة العليا، والتي تشمل "وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين أو أولئك في مستواهم الوظيفي"، بمفهوم قادة المستقبل ودورهم في نجاح المؤسسة. كما يسعى البرنامج إلى تطوير وتأهيل قادة المستقبل لتحقيق خطة الإحلال الوظيفي، وذلك بالإضافة إلى بناء الإطار الفكري للأساليب الحديثة في التفويض والتمكين والتخطيط لإعداد الصف الثاني من القيادات. ويسلط البرنامج الضوء على أهمية تطوير القيادات وارتباطها بالوظائف الأخرى في إدارة الموارد البشرية، مع تمكين المشاركين من وضع خطط تطوير فردية ومتابعتها.