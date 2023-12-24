القاهرة - محمد صلاح



أبدت الفنانة إنجي المقدم عدم ندمها أو حزنها لغيابها عن أي أعمال فنية في المرحلة الحالية، وعدم تعاقدها على بطولة دراما رمضان، حيث كشفت عن عدم تلقيها عروضا مميزة تدفعها لقبول الاشتراك فيها، فقررت أن تكون في صفوف المتفرجين وتستمتع بأعمال زملائها، واستغلت تفرغها في هذا التوقيت لتطوير قدراتها وممارسة الرياضة، وقضاء وقت أطول مع أولادها، خاصة أنها تشكو دائما من عدم وضع قواعد عادلة وآدمية لعدد ساعات تصوير الأعمال الفنية.



إلى ذلك، رفضت إنجي مؤخرا دون تفكير أو تردد عرضا مغريا من احدى القنوات الفضائية الكبرى لتقديم برنامج منوعات لرغبتها في التفرغ الكامل للتمثيل.



يذكر أن إنجي المقدم انتهت من تصوير فيلمها الجديد «كاملة» ويدور حول الطبيبة النفسية التي تواجه مشكلة بسبب نظرات مجتمعية سيئة بعد أن تجاوزت عامها الأربعين من دون زواج، وهو بطولة: لطفي لبيب ومي الغيطي وسلوى عثمان، ومن تأليف محمد عبدالقادر، وإخراج جون إكرام.