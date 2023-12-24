القاهرة - محمد صلاح



بدأ الفنان ياسر جلال رحلة مكوكية تشمل العديد من الدول العربية والأوروبية ضمن برنامج لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية لمسلسله الرمضاني «ألف ليلة وليلة»، والذي يجسد فيه شخصية «شهريار»، فقد غادر القاهرة متوجها إلى دولة المغرب بعد ان أتم تصوير أول مشاهد المسلسل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر، ليبدأ بعدها جولة التصوير بالمغرب وبلغاريا وتركيا وعدد من الدول العربية والأجنبية. والمعروف أن المسلسل كان من المفترض عرضه رمضان الماضي، إلا أن الشركة المنتجة قررت تأجيله إلى رمضان المقبل بسبب ضخامة تكلفة الإنتاج وضيق الوقت لتصويره، وهو ما دفع ياسر لإعلان الاعتذار عنه وتقديم مسلسل «علاقة مشروعة» مع الفنانة مي عمر، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، إلا أن الشركة المنتجة استطاعت إقناعه بالعودة إلى بطولة العمل لتقديمه في 2024، مع كل من: وليد فواز وياسمين رئيس ونور وأحمد فتحي، والمسلسل تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.