دمشق - هدى العبود



توجهت «الأنباء» لأماكن تصوير مسلسل «ولاد بديعة» للمخرجة رشا شربتجي، وبطولة ثلة من نجوم الدراما السورية، منهم: سلاف معمار ومحمود نصر ونادين تحسين بك وعدنان أبو الشامات وديمة الجندي ولينا حوارنة ويامن الحجلي، والقائمة تطول، لكن اللافت ان النجمة الجميلة إمارات رزق تجسد دور الأم «بديعة» لأبطال المسلسل، علما انها أصغرهم سنا.



«الأنباء» التقت الكاتب مروان قاووق للوقوف على رأيه ككاتب، ولمن له الحق في انتقاء الشخصيات، فقال: بداية المخرج يحدد الشخصيات الفنية التي ستلعب الأدوار، وهو من يقرر هل هذه الشخصية تؤدي المطلوب لما كتب على الورق أم لا؟ كما ان شركة الإنتاج تلعب دورا كبيرا في الانتقاء بالتشاور مع المخرج، أما بالنسبة للكاتب فعليه ان يقترح شخصيات لما رآه مناسبا عندما كتب هذا المسلسل، ومن المفيد للكاتب أن يكتب لشخصيات مطلقة، بمعنى ألا يحدد انتقاء الشخصيات، لكن بالنهاية يكون هناك اجتماع بين شركة الإنتاج الممولة والكاتب والمخرج وبعد التداول والدراسة يكون القرار النهائي حسب رؤية المخرج على الأغلب.



وردا على الجدل الذي أثير من خلال مسلسل «ولاد بديعة» للمخرجة رشا شربتجي على مواقع التواصل الاجتماعي، والإعلان عن أسماء أبطاله والممثلين المشاركين فيه، خاصة أنهم أكبر سنا من والدتهم، أوضح: هذا يعود الى رؤية المخرج فهناك تقنيات فنية ووسائل كثيرة يستخدمها المخرج في تصغير الممثلة او إعطائها عمرا أكبر منها، وعلينا ان نترك الحرية للمخرج فإن رؤيته تختلف عن رؤية المشاهد من حيث طبيعة الأدوار وأهميتها، وكذلك بالنسبة لثقل الفنان وقدرته على تأديتها وإيصالها للمشاهد.



ونظرا لأهمية الجدل الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي فقد كشفت منصة «ايت سيريا» عن أن الفنانة إمارات رزق (38 عاما)، ستلعب دور الأم «بديعة» في حين سيؤدي دور أبنائها الأربعة سلافة معمار (47 عاما)، محمود نصر (40 عاما)، سامر إسماعيل (38 عاما)، ويامن الحجلي (39 عاما).



بدورها، أعلنت المخرجة رشا شربتجي ان «ولاد بديعة» سيشارك في ماراثون الموسم الرمضاني المقبل، كما شاركت متابعيها عبر حساباتها الرسمية على المواقع الاجتماعية مجموعة من الصور لها من مكان التصوير، وعلقت: انطلقنا في تصوير مسلسل «ولاد بديعة» بالشام، متفائلة خيرا بهذا العمل، والنص الحلو لعلي وجيه ويامن الحجلي وبالتعاون الأول مع شركة بينتالنس، والممثلون المميزون والفنيون الموجودون معي ضمن فريق العمل، سنبذل جميعا كل جهدنا لنطلع بصورة وقصة حلوة تليق بالمشاهد وصناعة الدراما السورية، على أمل أن تستمتعوا معنا برمضان المقبل.