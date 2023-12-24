تجري OpenAI مناقشات مبكرة لجمع تمويل بجولة جديدة بتقييم يصل إلى 100 مليار دولار أو أكثر.



ومن شأن هذه الصفقة أن تعزز من OpenAI، التي تطور ChatGPT وتجعلها واحدة من الشركات الناشئة الأعلى قيمة في العالم.



وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن المستثمرين الذين يحتمل أن يساهموا في جولة التمويل، شاركوا في المناقشات الأولية، إلا أنه لم يتم الانتهاء بعد من تفاصيل مثل شروط وتقييم وتوقيت الجولة، كما أن الخطة ما تزال عرضة للتغيير، وفق وكالة «بلومبيرغ».



في حال إتمام جولة التمويل وفق المخطط، فإنها ستجعل من شركة الذكاء الاصطناعي ثاني أعلى شركة ناشئة قيمة في الولايات المتحدة، بعد شركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك، وفقا لبيانات «سي بي إنسايتس».



ومن المقرر أن تستكمل الشركة عرض شراء منفصل في أوائل شهر يناير، والذي سيسمح للموظفين ببيع أسهم بتقييم 86 مليار دولار، حسبما أوردت «بلومبيرغ» سابقا.



وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن هذه الصفقة التي تقودها «ثرايف كابيتال»، شهدت طلبا من المستثمرين أكبر من المعروض.



ويطابق التقييم الصاروخي لشركة OpenAI جنون الذكاء الاصطناعي الذي بدأته قبل عام واحد بعد إطلاق ChatGPT، وهو برنامج دردشة قادر على تأليف جمل بشرية أصيلة وحتى الشعر استجابة لمطالبات بسيطة.



كما أجرت «أوبن إيه آي» مناقشات لجمع تمويل لمشروع شرائح جديد مع شركة «جي 42» (G42) ومقرها أبوظبي.



وناقشت الشركة الناشئة جمع ما بين 8 مليارات و10 مليارات دولار من «جي 42»، حسبما قال أحد الأشخاص، فيما من غير الواضح ما إذا كان هناك ارتباط بين مشروع الرقائق وجهود التمويل الأوسع للشركة.