تقدم مدير إدارة بحوث السياسة التشريعية في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة جاسم الخطاف بالتهنئة والمباركة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم وأداء اليمين الدستورية أميرا للبلاد، سائلا الله العلي القدير أن يوفق سموه لما فيه خير البلاد والعباد وأن يهيئ لسموه البطانة الصالحة الناصحة وأن يجعله خير خلف لخير سلف، ونبايع سموه على السمع والطاعة.



وأعرب الخطاف عن الاعتزاز والفخر بمسيرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الوطنية وما يتمتع به سموه من الحكمة والحنكة، داعيا المولى عز وجل أن يديم على بلدنا الحبيب الكويت نعمتي الأمن والأمان.