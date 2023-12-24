آلاء خليفة



تقدم رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للشباب دهام الدهام في تصريح لـ «الأنباء» بالتهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في الكويت.



وقال الدهام: نتقدم بأحر التهاني وأصدق التبريكات لسموه وللشعب الكويتي بهذه المناسبة السعيدة، لافتا الى الدور الكبير والمؤثر لسموه حفظه الله في تعزيز الحوكمة الرشيدة.



متابعا: ان هذا الخطاب الملهم يحثنا نحو المبادرة والمشاركة للقيام بأدوارنا كمبادرين بالمجتمع وموظفين حكوميين نحو الشباب الكويتي الواعد لخدمة الكويت ومستقبلها من خلال خطة التنمية ومجالاتها المختلفة، وتشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة والإبداعية في تطوير الوطن والمحافظة على إرث الآباء والأجداد. ونعرب عن تقديرنا وامتناننا لسموه على دعمه ورعايته المستمرة للشباب الكويتي في مختلف المجالات والقطاعات، ونؤكد على استعدادنا وتعاوننا مع سموه في تحقيق رؤيته في بناء كويت جديدة تعكس طموحات وتطلعات الشباب وتحقق تنميتهم المستدامة. وندعو الله عز وجل أن يحفظ سموه ويمده بالصحة والعافية والعمر المديد، وأن يديم على الكويت وشعبها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء والسلام.