أسامة أبو السعود



يختتم اليوم الأحد معرض الحج والعمرة الخامس الذي تنظمه وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع حملات الحج الكويتية والذي افتتح يوم 14 ديسمبر الجاري، وكان مقررا ان يختتم يوم 20 ديسمبر إلا ان المعرض تم مده حتى اليوم بعد اغلاقه 4 ايام للحداد على روح المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد - رحمه الله.



وأكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية محمد ناصر العليم في تصريحات لـ «الأنباء» أن المعرض شهد حضورا كبيرا من المسجلين والراغبين في التعرف على الخدمات التي تقدمها حملات الحج الكويتية وجهود وزارة الاوقاف والرد على جميع الاستفسارات.



ولفت إلى ان تسجيل الاعداد هذا العام بلغ 45 ألف مواطن ومقيم بصورة غير قانونية، مشيرا في الوقت ذاته الى ان العدد المخصص للكويت هو 8000 حاج عبر 63 حملة حج.



وعن زيادة الاعداد، قال العليم «نأمل زيادة عدد الحجاج الكويتيين وقدمنا طلب بهذا الشأن وننتظر رد الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية ».



ولفت إلى «اجتماع جميع شركات وحملات الحج الكويتية في مكان واحد للتنافس وتقديم ما لديها من أسعار وخدمات لحجاج بيت الله الحرام»، مضيفا «لمسنا ارتياحا كبيرا منها في عملية التسجيل المبكر».



وأشاد العليم بالتعاون الكبير والجهود الضخمة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن وتنظيم موسم الحج كل عام وهي جهود مباركة.



من جانبه، أكد مدير ادارة الحج والعمرة بوزارة الاوقاف سطام المزين لـ «الأنباء» ان المعرض شهد إقبالا كبيرا من جموع المسجلين الراغبين في اداء مناسك الحج هذا العام والزائرين، موضحا ان باب التسجيل في الحملات مازال مفتوحا حيث يستمر لمدة 5 ايام وبعدها يتم استبعاد من لم يسجل إلى الاسماء التالية له».



وأوضح ان تغيير لائحة الحج وما تبعه من التسجيل المركزي نجح للعام الثاني على التوالي في تخفيض الأسعار والتي تبدأ من 1590 دينارا وهي اسعار مميزة مع جودة الخدمات. وعن مواعيد التسجيل، قال سطام المزين: نحن ملتزمون مع الإخوة في المملكة العربية السعودية بمواعيد محددة، وبدأنا في وقت مبكر لنتواءم معهم في الخطة التي وضعتها المملكة العربية السعودية وتطبيق القرارات المنظمة للحج، ما سهل ايضا على الاخوة في الحملات الاستعدادات المبكرة بالنسبة لحجاج الكويت.



من جانبه، قال رئيس اتحاد حملات الحج الكويتية أحمد الضويحي: تتميز هذه السنة بالتسجيل المبكر للحج وتم التجهيز للمعرض قبل وقت كاف ومشاركة اكبر عدد من الحملات هذا العام بالنسبة للاعوام الماضية وتتنافس الحملات بتقديم افضل الخدمات لخدمة ضيوف الرحمن من جميع المستويات.



من ناحيته، أشاد د.وليد الكندري صاحب حملة د.وليد الكندري للحج والعمرة بحسن تنظيم المعرض، مؤكدا ان حملته تقدم افضل الخدمات وبأسعار تنافسية مميزة.



أما صاحب حملة مساعد الشايجي للحج فأكد ان معرض الحج معرض متميز، داعيا من لم يحج في السابق إلى المبادرة بسرعة اداء فريضة الحج على الكتاب والسنة.















تطعيمات «كورونا» والإنفلونزا الموسمية أهم الاشتراطات















أوضح مدير ادارة الحج والعمرة بوزارة الاوقاف سطام المزين أن ابرز الاشتراطات الصحية لموسم الحج الحالي هو تطعيمات فيروس كورونا وتطعيمات الانفلونزا الموسمية وهذا ما تم ابلاغنا به من قبل السلطات السعودية.