هنّأ رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات وأصحاب مؤسسات تعليم قيادة السيارات حمود محمد الحمدان، صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ـ حفظه الله ورعاه ـ بمناسبة أداء سموه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة أميرا للبلاد وتولي سموه مقاليد الحكم.



ورفع الحمدان لمقام صاحب السمو الأمير ـ حفظه الله ورعاه ـ أصدق آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.



وأكد في تصريح صحافي أن «صاحب السمو ـ حفظه الله ورعاه ـ بما يملكه من خبرات عميقة ورؤى ثاقبة ومستنيرة تؤهل سموه بما لا يدع مجالا للشك لإدارة دفة الوطن بحكمة واقتدار خلال المرحلة المقبلة».



وقال الحمدان: «ترنو العيون بمزيد من الآمال والأمنيات لصاحب السمو ـ حفظه الله ورعاه ـ أن يوفقه المولى جل وعلا في قيادة سفينة الوطن إلى مزيد من رحاب التطوير والتنمية المستدامة، وأن يحقق طموحات الشعب الكويتي الأصيل بالانطلاق بالبلاد نحو ركب التقدم والرقي والازدهار».



وأضاف: إن ما حدده النطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في كلمة سموه خلال جلسة أداء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، من مسارات محددة للأداء وإدراك الطموحات خلال المرحلة المقبلة، شكل خارطة طريق واضحة المعالم والأركان لكل مخلص يرغب في خدمة وطنه».



وتابع الحمدان «نعاهدكم يا صاحب السمو على السمع والطاعة والعمل الجاد واللحمة الوطنية والتكاتف ونبذ الفرقة بين أبناء المجتمع والوقوف صفا واحدا خلف سموكم خصوصا في ظل هذه الظروف الإقليمية والعالمية الصعبة المحيطة».



وختم الحمدان تصريحه، داعيا المولى جل وعلا أن ينعم على صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بموفور الصحة ودوام العافية وأن يرزق سموه البطانة الصالحة وأن يعينه على حمل الأمانة وأداء الرسالة وأن يحفظ الكويت تحت قيادة سموه، إنه سبحانه نعم المولى ونعم النصير».