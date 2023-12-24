

قدم نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري اقتراحا بإضافة نشاط غسيل وتلميع السيارات الى الأنشطة المسموح بها في أبوفطيرة والعارضية الحرفية.



وقال المطيري في اقتراحه: بالإشارة الى الموضوع والمتعلق بالأنشطة في المناطق الحرفية حيث سبق أن صدر قرار المجلس البلدي رقم (م ب/م أ/306/12/2010) والخاص باعتماد انشطة بالمناطق الحرفية وعدد (27) نشاطا تتضمن هذه الانشطة (بيع وتأجير السيارات - قطع غيار السيارات - زينة السيارات - فحص فني للسيارات - تأمين سيارات - أصباغ سيارات)، كما صدر قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ل ف 2/105/09/2015) بإضافة نشاط الأجرة الجوالة وتحت الطلب للانشطة المقررة في جميع المناطق الحرفية وتماشيا مع الانشطة المذكورة والخاصة بالسيارات.



لذا أقترح الآتي:



اضافة نشاط (محطة غسيل وتلميع السيارات) للأنشطة المقررة بمناطق ابوفطيرة (أسواق القرين)، والعارضية الحرفية.



خالد المطيري