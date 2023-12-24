

قدم عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي سؤالا بشأن موقع السكراب القديم في امغرة.



وقال العنزي في سؤاله: يقع موقع سكراب السيارات بين القطع 11و10و9 من مدينة سعد العبدالله ومنطقة مصانع أمغرة، ويعتبر من المواقع المهمة في محافظة الجهراء نظرا لموقعه ومساحته الكبيرة. وأضاف: ورغبة في معرفة مآل هذا الموقع وما انتهى إليه، وهل تم استغلاله والانتفاع به بوجه تحقيق المصلحة العامة من عدمه، أتقدم بالأسئلة التالية:



- ما الوضع الكائن عليه موقع السيارات في أمغرة منذ إخلائه في شهر ابريل 2014 وإلى الآن، من حيث استغلال الموقع والانتفاع به؟



- هل هناك قرارات بلدية من المجلس البلدي صدرت بخصوص هذا الموقع ونظمت وجه استعماله واستغلاله؟