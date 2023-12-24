قدم رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري اقتراحا باستغلال الأرض الفضاء المخصصة لوزارة التربية بالقطعة 2 بضاحية عبدالله السالم حديقة عامة.



وكان العضو فهد العبدالجادر سبق أن تقدم بالاقتراح التالي بشأن تحويل روضة القدس بمنطقة الروضة قطعة 2 الى حديقة عامة واقتطاع جزء منها كطريق لخدمة مسجد سيد الرفاعي، والمدرج على جدول أعمال الجلسة غدا.



وتضمن الاقتراح التالي: نصت المادة الثالثة من القانون رقم 33 /2016 بشأن بلدية الكويت على انه ضمن اختصاصات البلدية «...كما تعمل على توفير الخدمات البلدية للسكان...». كما نص البند رقم 10 من المادة رقم 21 من ذات القانون، والتي تتحدث عن اختصاصات المجلس البلدي، على انه يقوم بـ«تقرير مخططات المناطق وتحديد استعمالات الأراضي واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها، بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة». ولما كان من ضمن أعمال المخطط الهيكلي العام للدولة «تحديد بعض المواقع لاستغلالها للحدائق والميادين الرياضية العامة والملاعب الخاصة والساحات المكشوفة الأخرى». وحيث إن القطعة المذكورة في منطقة الروضة تفتقر إلى حديقة عامة أسوة بغيرها من القطع ويمكن توفير هذه الحديقة من خلال تحويل روضة القدس في قطعة 2، والتي لم تعد لها منفعة عامة، إلى حديقة عامة، وذلك للأسباب الآتية:



أولا: ان روضة القدس أصبحت مجهورة ووزارة التربية تستغل مساحة صغيرة منها لإدارة التقنيات، أما باقي المساحة فغير مستغل لوجود روضة أخرى في قطعة 3 باسم «صقر الرشود» تعمل بالفعل وتخدم أهل المنطقة.



ثانيا: وحيث إن روضة القدس ملاصقة لمسجد «سيد احمد الرفاعي» وهذا المسجد ليس له طريق مستقل يخدم المسجد وكل الممرات المؤدية إليه هي ممرات مشاة، مما يشكل عائقا أمام كبار السن للوصول إلى المسجد، لذا فإن المسجد بحاجة الى طريق منظم ومستقل، ونقترح أن يكون ذلك عن طريق اقتطاع جزء من مساحة الحديقة. لذا فإنني أقترح الآتي:



تحويل مدرسة «روضة القدس» في منطقة الروضة قطعة 2 الى حديقة عامة واقتطاع جزء من هذه المدرسة كطريق يخدم «مسجد سيد احمد الرفاعي» نظرا لحاجة أهل المنطقة وسكان القطعة ومرتادي المسجد لهذا الإجراء.