أحمد مغربي



تماشياً مع مرسوم وقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة مدة 3 أشهر قابلة للتجديد، قال مصدر نفطي لـ«الأنباء» إن شركة البترول الوطنية قامت بإلغاء اختبارات المتقدمين لإعلان توظيف حديثي التخرج من حملة الشهادات الجامعية للكويتيين للالتحاق بالعمل في القطاع النفطي ضمن تخصصات هندسة كيميائية وعلوم كمبيوتر وهندسة كمبيوتر وهندسة بيئية وعلوم كيمياء وذلك حتى إشعار آخر. وذكر المصدر أن إعلان التوظيف الخاص بتوظيف التخصصات الهندسية صدر في أكتوبر 2023 وانتهي في 22 أكتوبر الماضي، وتقدم إليه مئات الخريجين ممن تنطبق عليهم الشروط، ولكن صدور المرسوم أوقف عملية الاختبارات وتم إرسال رسائل نصية وإيميلات إلى المتقدمين بوقف الاختبارات حتى إشعار آخر. على الصعيد ذاته، كان هناك إعلان توظيف للكويتيين ذوي الخبرة في شركة ناقلات النفط في مجالات ضابط ملاحة وضابط هندسة بحرية ومهندس كهرباء والكترونيات بحرية وتم وقف الاختبارات في الإعلان كذلك، علما بانه تم صدور الإعلان في 26 نوفمبر الماضي.