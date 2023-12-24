تعرضت سفينة تجارية لهجوم بطائرة مسيرة في المحيط الهندي ألحق بها أضرارا لكنه لم يسبب سقوط ضحايا، وفق ما أفادت وكالتان بحريتان أوضحت إحداهما أن السفينة «مرتبطة بإسرائيل».



وأكدت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الهجوم أدى الى اندلاع حريق على متن السفينة وتم إخماده.



من جهتها، أشارت شركة «أمبري» للأمن البحري إلى أن السفينة ترفع علم ليبيريا لكنها «مرتبطة بإسرائيل»، مضيفة أنها «كانت متوجهة إلى الهند».



وأكدت الوكالتان أن الهجوم وقع على مسافة 200 ميل بحري جنوب غرب سواحل الهند.



من جهته، قال مسؤول في البحرية الهندية لوكالة «فرانس برس»: «أرسلت طائرة إلى الموقع وتمكنت من الوصول إلى السفينة والتأكد من سلامتها وسلامة طاقمها».



وأضاف «أرسلت كذلك سفينة حربية تابعة للبحرية الهندية إلى الموقع لتقديم المساعدة اللازمة». وتأتي الضربة بعد سلسلة هجمات شنها المتمردون اليمينيون المدعومون من إيران على سفن تجارية في البحر الأحمر، على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.



وفي الشهر الماضي، تعرضت سفينة تجارية إسرائيلية لأضرار اثر هجوم بمسيرة يشتبه في أن الحرس الثوري الإيراني نفذه في المحيط الهندي، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أميركي.



ويؤكد الحوثيون أن هجماتهم التي تطول سفنا يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو تبحر من موانئها أو إليها، تأتي «نصرة للشعب الفلسطيني» في الحرب بين إسرائيل وحماس التي اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي، وحذروا من أنهم سيواصلون هجماتهم حتى إدخال ما يحتاجه سكان قطاع غزة من ماء ودواء.