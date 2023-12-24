انضم المهاجم المخضرم الأوروغوياني لويس سواريز إلى زميله السابق في برشلونة الإسباني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بتعاقده لمدة عام مع إنتر ميامي قادما من غريميو بورتو أليغري البرازيلي، حسب ما أفاد النادي الأميركي لكرة القدم.

وارتدى سواريز وميسي (36 عاما لكل منهما) قميص برشلونة بين عامي 2014 و2020، وقاداه للفوز بأربعة ألقاب في الدوري وبمسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2014-2015.

قال خورخي ماس، أحد مالكي إنتر ميامي «يسعدنا أن نرحب بالمهاجم العالمي لويس سواريز الذي قدم موسما رائعا في الدوري البرازيلي. سيكون أحد لاعبينا الأساسيين». واختير سواريز أفضل لاعب ومهاجم في الدوري البرازيلي الموسم الماضي لصالح غريميو، وسجل 26 هدفا ومرر 17 كرة حاسمة في 53 مباراة.



ونجح إنتر ميامي الذي يتشارك في ملكيته نجم كرة القدم السابق الانجليزي ديفيد بيكام في جمع رباعي برشلونة السابق، حيث إلى جانب ميسي وسواريز يدافع عن ألوان النادي الإسبانيان جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.