أصدرت شركة معلومات السفر (OAG) الشهيرة قائمتها السنوية لأكثر مسارات الطيران الدولية ازدحاما في العالم خلال 2023، وذلك استنادا إلى إلى عدد المقاعد المبيعة على الرحلات الجوية طوال العام الذي يشارف على الانتهاء.



وباستثناء مسار واحد يربط بين نيويورك ولندن عبر شمال المحيط الأطلسي، تقع غالبية المسارات الأكثر ازدحاما في آسيا والشرق الأوسط.



وقد تم شراء 4.9 مليون مقعد في المسار الأكثر ازدحاما، من العاصمة الماليزية كوالالمبور إلى سنغافورة.



وتحظى الرحلة، التي تستغرق ما يزيد قليلا على ساعة واحدة، بشعبية كبيرة بين المسافرين الذين يفضلون السفر بين البلدين المتجاورين جوا، بدلا من استقلال السيارة، وغالبا ما تتم الإشادة بمطار «شانغي» في سنغافورة باعتباره أفضل مطار في العالم، كما أنه أحد أكثر المطارات ازدحاما.



وبحسب «سي.ان.ان عربية» تشير بيانات شركة (OAG)، إلى أن رحلة من مطار جون كينيدي الدولي في الولايات المتحدة إلى هيثرو في لندن كان مسار الرحلة الوحيد في المراكز العشرة الأولى الذي ارتفعت سعته الإجمالية منذ عام 2019.



وتهيمن آسيا أيضا على تصنيف أكثر الخطوط الجوية المحلية ازدحاما، حيث تحتل اليابان الصدارة، إذ احتلت الرحلات الجوية التي تربط مركز طوكيو ووجهات العطل الشهيرة فوكوكا (مركز رئيسي لعشاق الطعام وبوابة إلى كوريا الجنوبية)، وسابورو (محبوبة الرياضات الشتوية)، وأوكيناوا (المعروفة باسم «هاواي اليابان») في المراكز الثاني والثالث والسابع على التوالي.