ذكرت دراسة جديدة ان دموع النساء تحمل في تركيبها مادة تخفف من العدوانية، مشيرة الى ان الباحثين يعتقدون ان الدموع أصبحت وسيلة دفاع عن النفس.



ووفقا للدراسة التي اشارت اليها صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد أدى استنشاق الدموع العاطفية من النساء إلى تقليل عدوانية الذكور بنسبة تزيد على 40% في الاختبارات المحوسبة، وحفز تغييرات مماثلة في الدماغ، على الرغم من أن العلماء الذين قاموا بهذه الدراسة يعتقدون أن جميع دموع البشر سيكون لها تأثير مماثل.



وتم جمع الدموع التي تتساقط على وجوه النساء أثناء مشاهدتهن أفلاما حزينة.



وشملت التجارب 31 رجلا استنشقوا إما محلولا ملحيا أو دموع النساء، وشارك الرجال في لعبة محوسبة تستخدم في علم النفس لإثارة السلوك العدواني من خلال خصم نقاط اللاعبين بشكل غير عادل.



وكتب العلماء في مجلة Plos Biology أن السلوك العدواني، في شكل انتقام، كان أقل بنسبة 43.7% عندما كان الرجال يستنشقون دموع النساء مقارنة بالمحلول الملحي.