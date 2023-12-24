

شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في الاجتماع الـ (63) لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد في 21 ديسمبر الجاري بالعاصمة القطرية (الدوحة)، حيث ترأس وفد الغرفة المدير العام رباح الرباح، وبمشاركة المدير العام المساعد عماد الزيد، ومدير إدارة العلاقات التجارية فهد الصغير.



وتضمن جدول أعمال الاجتماع (63) لمجلس اتحاد الغرف الخليجية مناقشة موضوع إنشاء شركة مقاصة خليجية، كما تم بحث واستعراض موضوع المحتوى المحلي وشهادة المنشأ الخليجية، بالإضافة إلى مشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2024، ومشروع الموازنة التقديرية للعام 2024.



وتم خلال الاجتماع الـ (63) لمجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية الإطلاع على مخرجات اللقاء التشاوري مع وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، وسط التأكيد على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية، ومتابعة المسيرة الخليجية، وتعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول المجلس، كما تمت مناقشة دراسة إمكانية إنشاء شركة خليجية لوجستية، واطلع السادة الأعضاء على مشروع جدول أعمال الاجتماع القادم (64) لمجلس الاتحاد.



وقد جدد الأعضاء في الاتحاد التأكيد على أهمية ودور القطاع الخاص الخليجي، وتطلعه للإسراع في تنفيذ مبادرات ومشاريع وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجي كافة، كالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.



وشهد اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية أيضا استعراض التحديات الاقتصادية المستجدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتم التأكيد على أهمية العمل الجماعي وتكثيف التعاون والتخطيط المشترك بين الدول الأعضاء لمواجهتها، والعمل الجاد على تعزيز نمو الاقتصادات الخليجية وضمان استقرارها وتطورها وتكاملها.