خصصت ركناً خاصاً بعلامة كارشر في معرض بحرة بمنطقة الري يعرض أحدث مجموعة متطورة من آلات التنظيف للاستخدام المهني والصناعي



أقامت شركة بحرة التجارية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الساير القابضة، حفلا افتتاحيا لإطلاق علامتها التجارية الجديدة كارشر، وهي شركة عائلية ألمانية رائدة عالميا في مجال تكنولوجيا وحلول التنظيف. وسوف يحتوي الركن الخاص بعلامة كارشر الجديدة الذي يقع في معرض بحرة في منطقة الري على أحدث مجموعة متطورة من آلات التنظيف للاستخدام المهني والصناعي.



وقد حضر حفل الافتتاح وقص الشريط كل من فيصل بدر الساير رئيس مجلس الإدارة، ومحمد ناصر الساير عضو مجلس الإدارة، وايلي اندراوس المدير العام في شركة بحرة التجارية، وجان رينود دوربين مدير التسويق في كارشر الشرق الأوسط، إلى جانب الشركاء وأعضاء فريق الخدمة والمبيعات وقطع الغيار من شركة بحرة التجارية بالإضافة إلى ممثلين عن الصحافة والإعلام.



حلول النظافة للتغلب على كل تحدٍ

تشتمل مجموعة منتجات كارشر على أجهزة التنظيف بالضغط العالي والمكانس الكهربائية وأجهزة التنظيف بالبخار ومكانس الطرق الكهربائية للبلدية ومكائن الفرك والتجفيف ومحطات غسيل المركبات ومكائن تفتيت الثلج الجاف وأنظمة الري وموزعات مياه الشرب.



وقال ايلي اندراوس في هذه المناسبة: سعداء بشراكتنا مع كارشر، إحدى العلامات التجارية الرائدة عالميا في مجال أجهزة الغسيل بالضغط ومعدات التنظيف، كما سنكون ملتزمين بتقديم خدمة عملاء لا مثيل لها ودعم عملية ما بعد البيع بطريقة فريدة من نوعها باعتبار الساير بحرة ممثلا لعلامة كارشر في الكويت.



كما علق جو لحود - المدير العام لشركة كارشر في الشرق الأوسط قائلا: مستمرون بتوسيع نطاق تعاوننا في الشرق الأوسط، وخاصة في الكويت حيث تعد شراكتنا مع شركة بحرة التجارية جزءا لا يتجزأ من هذا النمو الرائع، لأن فهمهم العميق للسوق الكويتية والتزامهم بتقديم حلول وخدمات استثنائية يتوافق تماما مع أهداف كارشر الشرق الأوسط، كما نتطلع معا إلى تقديم حلول التنظيف المتطورة لدينا وجعل المهام اليومية أكثر فاعلية وملائمة واستدامة للشركات والصناعات في الكويت.