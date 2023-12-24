عبدالوهاب الرشود: الجوائز تؤكد صدارة «بيتك» بين أعرق المؤسسات المالية بالعالم

«بيتك» انفرد في 2023 بالعديد من الخدمات الرقمية على مستوى القطاع المصرفي

نجاح إستراتيجية التحول الرقمي انعكست بسلسلة الخدمات والمنتجات المبتكرة للبنك

الجوائز ليست مجرد إنجاز وتقدير.. بل دافع لتحقيق مزيد من النجاحات في المستقبل



تأكيدا على مواصلة مسيرته الناجحة وريادته العالمية في صناعة التمويل الاسلامي، وتعزيزا لسجله الحافل بالجوائز والتقديرات العالمية، حصد بيت التمويل الكويتي «بيتك» 26 جائزة مرموقة على مستوى المجموعة من جهات محلية وعالمية مختلفة للعام 2023، إضافة إلى تصنيفه في المركز الأول محليا من مجلة ذي بانكر العالمية.



وختم «بيتك» العام 2023 بحصوله على 5 تصنيفات «رائد سوق» على مستوى الكويت من مجلة يوروموني العالمية، وتعكس الجوائز قوة العلامة التجارية والتقدير الذي يحظى به «بيتك» لما حققه من إنجازات كبيرة شملت مجالات مختلفة مثل خدمة العملاء وتبني آخر وأحدث وسائل التكنولوجيا والتحول الرقمي في الصناعة المصرفية، وريادته في الخدمات التمويلية، وتفوقه في طرح أفضل الخدمات والمنتجات الرقمية.



صدارة «بيتك»



وتعقيبا على الجوائز، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف، عبدالوهاب الرشود، إن مجموعة الجوائز العالمية التي فاز بها «بيتك» خلال عام 2023 تضاف إلى سلسلة الجوائز والتكريمات والتقديرات التي حصل عليها سابقا، وتؤكد صدارة «بيتك» بين أعرق المؤسسات المالية في العالم، منوها بأن «بيتك» يزخر بالأنشطة القوية والمتنوعة، ولديه مستويات سيولة عالية، وخدمات مصرفية متطورة ومتنوعة تتوافق مع أحدث التقنيات والمعايير المالية العالمية.



وأشار إلى أن نجاح استراتيجية التحول الرقمي ـ التي كان «بيتك» من أول البنوك في تبنيها- انعكست على سلسلة الخدمات والمنتجات المبتكرة التي انفرد البنك بطرحها خلال الأعوام الأخيرة.

هذه الخطوة السباقة جعلت «بيتك» يستقطب شرائح جديدة من العملاء ومكنته من تلبية متطلباتهم المتغيرة ونيل رضاهم، وتعزيز مكانته الرائدة في السوق.



وأضاف أن الجوائز ليست مجرد إنجاز وتقدير فحسب، بل دافع لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات في المستقبل، ودليل على قدرة «بيتك» على تقديم كل ما هو مبتكر يساعد في تلبية احتياجات عملائنا والنهوض بالصناعة المصرفية وتعزيز الاقتصاد الكويتي.



أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم



منحت مجموعة «غلوبل فاينانس» العالمية المرموقة، «بيتك»، جائزة «افضل مؤسسة مالية اسلامية في العالم»، تقديرا لنجاحاته في مختلف المجالات والنمو المتواصل في أنشطته وأعماله على الصعيدين الاقليمي والدولي، ومكانته الرائدة في سوق التمويل الاسلامي، وتميز حلوله وخدماته المالية الرقمية.

كما فاز «بيتك» في الإعلان السادس عشر لجوائز المجموعة لعام 2023، بـ6 جوائز أخرى هي: أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية للشركات في العالم، وأفضل بنك إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم، وأفضل خدمات تكافل إسلامي في العالم، وأفضل مزود لخدمات تمويل المشاريع الإسلامية في العالم، وافضل بنك اسلامي في الشرق الاوسط، وافضل بنك إسلامي في تركيا لـ (بيتك- تركيا).



إضافة إلى ذلك حصل «بيتك» على جائزة أفضل بنك في الكويت للتمويل المستدام لعام 2023 خلال حفل توزيع جوائز بنوك الاستثمار والتمويل المستدام الذي تنظمه سنويا مجموعة «غلوبل فاينانس»، كما منحت المجموعة شركة بيتك كابيتال، الذراع الاستثمارية لمجموعة «بيتك»، جائزة أفضل بنك في الكويت للاستثمار.



بنك العام



فاز «بيتك» بجائزة بنك العام- الكويت لعام 2023 من المجلة المصرفية العريقة «ذي بانكر»، التابعة لمجموعة «فايننشال تايمز» العالمية.



وتعليقا على اختيار «بيتك» بنك العام، قال الرشود: «الجائزة هي تأكيد جديد على قوة «بيتك» وتميز ادائه على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، وتجسيد للدور المهم لمؤسستنا في قيادة الصناعة المصرفية الإسلامية، والابتكار في طرح الحلول والخدمات المصرفية التي تلبي تطلعات العملاء».



الاستدامة



حصل «بيتك» على جائزتي «أفضل بنك إسلامي في الكويت» و«أفضل بنك إسلامي في معايير الاستدامة في العالم» لعام 2023 من مجلة يورموني العالمية الرائدة في عالم المال والأعمال، ضمن الجوائز التي تمنحها للتفوق سنويا.

وجاءت الجائزتان تقديرا لإسهامات «بيتك» ومكانته المتميزة وريادته في صناعة التمويل والصيرفة الإسلامية في الكويت والعالم، والخدمات والمنتجات الرقمية المتميزة التي طرحها البنك في الأسواق التي يعمل فيها، إضافة إلى جهوده الواضحة في تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في كافة أعماله وأنشطته المصرفية.



جائزة سالم العلي



فاز «بيتك» بجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في نسختها الثالثة والعشرين، عن فئة التميز في التحول الرقمي بالحلول المالية التقنية.



وقال الرشود إن «بيتك» انفرد في 2023 بإطلاق العديد من الخدمات المالية الرقمية على مستوى القطاع المصرفي.

على سبيل المثال، أطلق البنك منصة زاهب الرقمية، وخمس محافظ رقمية، وخدمة الطباعة الفورية لبطاقات الائتمان والدفع المسبق لأول مرة في الشرق الأوسط، وخدمة التعرف على السمات البيومترية للوجه في الفروع، والخدمات النقدية الطارئة رقميا، وخدمات رقمية استثنائية لحساب الذهب (بيع، شراء، توصيل، تخزين)، والطباعة الفورية للبطاقات، وخدمة التحويل من بطاقات مسبقة الدفع إلى الحساب. كما أطلق «بيتك» في 2023 بنك «تم» الرقمي، وهو أول بنك رقمي متوافق مع الشريعة الإسلامية في الكويت.



حلول تجربة العميل



فاز «بيتك» بجائزة «التحول الرقمي لتجربة العميل» لعام 2023 عن مركز الاتصال من شركة التكنولوجيا الأميركية «أفايا» بالشراكة مع شركة الشرق الأوسط للاتصالات «ميتكو».



واستندت الجائزة الى معايير عدة منها: توفير مركز اتصال رقمي مبني على أحدث الأساليب التكنولوجية الخاصة بمراكز الاتصال ويتميز باعتماده على الخدمات الذاتية والتطبيقات الرقمية الحديثة كالنظام الصوتي التفاعلي (IVR)، ونظام تحديد الرقم آليا (ANI) وخدمات (VIP) مخصصة، ونظام الحل من المكالمة الأولى (FCR)، والنظام الآلي للمكالمات الصادرة Progressive) وPreview)، إضافة إلى معايير أخرى.



صكوك ومنتجات



منحت مجلة إيميا فاينانس «بيتك» في النسخة الخامسة عشرة من جوائز القطاع المصرفي في الشرق الأوسط سبع جوائز مرموقة تقديرا لإسهاماته البارزة في صناعة التمويل الإسلامي ودوره الريادي في سوق إصدارات الصكوك وابتكار الحلول والمنتجات التمويلية، إضافة إلى نجاحه في صفقة الاستحواذ على البنك الأهلي المتحدـ البحرين.



وحصد «بيتك» جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية (على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا)، وجائزة أفضل صكوك لمؤسسة مالية (عن صفقة صكوك بنك دبي الإسلامي بقيمة 750 مليون دولار)، وجائزة أفضل صكوك بقيمة 500 مليون دولار لمؤسسة مالية (صفقة صكوك بنك أبوظبي الأول)، وجائزة أفضل صكوك سيادية (صفقة الصكوك السيادية لجمهورية تركيا بقيمة 3 مليارات دولار لأجل خمس سنوات)، وجائزة أفضل صكوك غير محلية (صفقة صكوك البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.6 مليارات دولار)، وجائزة الابتكار في الصكوك (صفقة إصدار صكوك للدائرة الخاصة لسمو الشيخ محمد بن خالد آل نهيان بقيمة 300 مليون دولار)، وجائزة أفضل صفقة استحواذ واندماج لمؤسسة مالية (عن استحواذ «بيتك» على البنك الأهلي المتحد).



الموارد البشرية



حصل «بيتك» على ثلاث جوائز عالمية في الموارد البشرية لعام 2023 من مجموعة براندون هول (Brandon Hall) المرموقة والمتخصصة في تقييم أداء البنوك والشركات والمؤسسات حول العالم من خلال دراسات وبحوث واستقصاء آراء خبراء متخصصين.

والجوائز هي: الميدالية الذهبية لفئة «الأفضل في برنامج تقدير الموظفين»، والميدالية الذهبية لفئة «برنامج ادارة المواهب الأكثر ابتكارا»، والميدالية البرونزية لفئة «الأفضل في تعزيز الارتباط الوظيفي».



جائزة ماستركارد



ختم «بيتك» أداءه بتتويج آخر بحصوله على جائزة «ماستركارد على مستوى الشرق الأوسط كأفضل بنك يقدم عروض لعملائه حاملي بطاقات ماستركارد» حيث يتميز «بيتك» بسجل حافل بالإنجازات فيما يعتبر الرائد في تبني التكنولوجيا في حلول الدفع الالكتروني في ظل التسارع الملحوظ، كما أطلق العديد من البرامج والحملات التسويقية لتشجيع العملاء على استخدام البطاقات المصرفية عند تنفيذ عمليات الشراء محليا وخارجيا.



جائزة التميز



وحصد «بيتك» جائزة الشارقة للتميز الخليجية تقديرا للإنجازات النوعية والمساهمات المتميزة بالعمل المصرفي والدور الفاعل في دعم قطاع الأعمال المحلي والخليجي.

وجرى اختيار «بيتك» لنيل الجائزة من مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز، بعد ترشيح من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويذكر أن «بيتك» هو المؤسسة الوحيدة التي تم ترشيحها من الكويت للفوز بهذه الجائزة.



معايير عالمية دقيقة



جاءت جميع الجوائز التي حصدها «بيتك» هذا العام من جهات عالمية وإقليمية مرموقة متخصصة، مستندة في تقييمها إلى معايير عالمية دقيقة ومهنية تقيس عناصر الجودة ومكانة البنك ومساهماته، وأسس ومؤشرات مالية، وإلى عناصر التميز والمبادرة والابتكار في المنتجات والخدمات، وكفاءة الأداء والانتشار الجغرافي، ومؤشرات حقوق الملكية، وقوة مؤشر كفاية رأس المال وإجمالي الموجودات، ورضا العملاء، والعلاقات الاستراتيجية، وذلك وفق توصيات لجنة تحكيم خاصة مؤلفة من خبراء ومحللين متخصصين في قطاع الصيرفة الإسلامية من جميع أنحاء العالم، حيث أكدت جميع هذه المعايير أن «بيتك» يستند إلى أرضية صلبة، ويتميز بأداء مهني رفيع المستوى، وعمل منهجي وتنوع وقدرة على المنافسة، وريادة في صناعة التمويل الإسلامي عالميا، وتميز في تقديم منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية والتمويلية رسخت مكانته الرائدة عالميا.



حالة مستمرة من النمو والتطور



احتل «بيتك» المركز الأول محليا ضمن قائمة تصنيف مجموعة «ذي بانكر» العالمية لأفضل البنوك الإسلامية في العالم.

وأكدت المجلة أن «بيتك» يمثل حالة مستمرة من النمو والتطور، تقوم على قاعدة راسخة من المتانة المالية والاداء التشغيلي القوي والنمو في جميع المؤشرات، علاوة على ما يقدمه من حلول مبتكرة للمتطلبات والاحتياجات المالية والمصرفية للافراد والشركات وفق الشريعة، وبأفضل المقاييس العالمية.



ريادة على مستوى السوق



منحت مجلة يوروموني العالمية «بيتك» تصنيفات رائد سوق (Market Leader) في 5 فئات تقديرا لتفوقه وريادته على مستوى الكويت في مجالات: الحلول الرقمية، والخدمات المصرفية للشركات، والمسؤولية الاجتماعية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والتمويل الاسلامي.



وتؤكد هذه التصنيفات المرموقة نجاح نموذج أعمال «بيتك» وجودة خدماته وكفاءة استراتيجية التحول الرقمي، وريادته في مختلف المجالات بما يعزز مكانته وقوة علامته التجارية ومتانة وضعه المالي.