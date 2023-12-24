

القاهرة ـ ناهد إمام



أكد د.حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان أن البروتوكول العلاجي الحالي لكورونا يستطيع علاج إصابات المتحور الجديد لكورونا IN.1، مضيفا أن هذا المتحور لم يتم الكشف عن أي إصابات به في مصر حتى الآن.



وقال د.حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، بحسب «اليوم السابع»، إنه تم تزويد المعامل المركزية لتوفير الكواشف الخاصة بالتعرف على الإصابة بالمتحور الجديد، وأنه تم ارسال تعريف بأعراض المتحور الجديد لمديريات الشؤون الصحية وذلك حتى يسهل تشخيصه.



وأوضح د.حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لكورونا بوزارة الصحة والسكان أن مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية توفر البروتوكول العلاجي مجانا، مضيفا أنه لا يمكن القول بعودة موجات الإصابات الكبرة بكورونا وأن المتحور الجديد سريع الانتشار ويصيب حتى من تم تطعيمهم، مشيرا إلى أنه تم رفع درجة الاستعدادات في المطارات والموانئ لاستقبال القادمين من الخارج وفحصهم للتأكد من عدم إصابتهم بأعراض المتحور الجديد.



وتابع: معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور بسيطة، كما أنه لا توجد أعراض إكلينيكية مميزة او مختلفة عن الأعراض السابقة للمتحور أوميكرون للأشخاص المصابين به.