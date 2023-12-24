رشيد الفعم



رغم إعلان قبول استقالة الحكومة واقتصار عملها على تصريف العاجل من الأمور، إلا أن اللجان البرلمانية في مجلس الأمة تواصل اجتماعاتها بشكل اعتيادي بدءا من اليوم وتبحث ما أدرج على جدول أعمالها من اقتراحات وتقارير حسبما أعلن عنه سابقا. وفي هذا الإطار تجري اللجنة المالية اليوم التصويت على تقريريها المتعلقين بقضية القرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة بعد الانتهاء من نقاشهما بشكل مستفيض. وكان رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري قال انه لكي يطمئن الجميع فإن تقارير القرض الحسن وغلاء المعيشة أعيدت إلى اللجنة المالية للإنجاز النهائي على أن يعاد رفعها إلى المجلس لتكون على جدول أعمال المجلس. ‏من جهة أخرى، نقلت مصادر معلومات عن إمكانية عقد مجلس الوزراء اجتماعا صباح اليوم لبحث الأوضاع العامة.