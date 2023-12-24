أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر أن شركات القطاع النفطي نبهت الموظفين إلى ضرورة الالتزام بالحد الأقصى لرصيد الإجازات السنوية، والذي يجب ألا يزيد على رصيد اجازتين سنويتين خلال العام ويسقط ما يزيد على ذلك. وفي التفاصيل، قالت المصادر إنه انطلاقا من حرص مؤسسة البترول وشركاتها على حق العاملين في التمتع بالإجازة السنوية بما لا يتعارض مع حق الشركة (صاحب العمل) في تنظيم اجازات العاملين وفق ما تقتضيه مصلحة العمل يتوجب على العاملين في القطاع النفطي الالتزام بالتعليمات التالية:



1 ـ يجب ألا يزيد رصيد اجازات العامل على رصيد إجازتين سنويتين خلال العام ويسقط ما يزيد على ذلك.



2 ـ يجب ألا يتجاوز رصيد إجازات العامل في نهاية كل شهر عن رصيد اجازتين سنويتين.



3 ـ سيتم ترصيد إجازات العاملين المستحقة عن عام 2024 شهريا. وأهابت «المؤسسة» وشركاتها بكل العاملين إلى التمتع بالرصيد الزائد حفاظا على حقوقهم.