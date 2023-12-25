تحدثت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل لأول مرة عن تجربة الطلاق من النجم المصري تامر حسني، وقالت: «الطلاق أصعب قرار، صعب أنك تبني حاجات على مدى سنين وفجأة تشوف أنها لازم تتهد معنديش شيء تاني أصعب، والطلاق بيبقى صعب جدا خاصة لو فيه أولاد».



وحول موقف أولادها من الانفصال، قالت بوسيل في بودكاست «دقيقة نفهم» الذي يبث عبر «يوتيوب»: «أعتقد أنهم متفهمون موضوع الطلاق، لأنهم شايفين العلاقة بينا بقت أحسن، ومش بالضروري إننا معرفناش نكمل كزوجين منبقاش أصدقاء، أنا طول الوقت شاغلاهم بحاجات تشغل دماغهم، هي بتبقى متعبة ولكن أحسن من أنهم يضيعوا وقتهم في اللعب، أنا بحس أن المدارس مبتعلمناش اللي الحياة بتعلمه لينا، وأنا بنمي البيزنيس في شخصية ولادي وبقيت أوديهم معايا اجتماعات، وبنتي عندها 10 سنين عملت براند لنفسها واختارت الاسم واللوجو».



وأضافت: «ولادي علموني حاجات كتير، وأولهم أعرف قيمة أمي، وهما أكبر إنجاز عملته في حياتي وهما الحب الحقيقي وأصدقائي، بيحسسوني بأحلى المشاعر اللي في الدنيا بدون مقابل، وهما طول عمرهم أولوية بالنسبة لي ربنا إدالي أحلى حاجة في الدنيا».