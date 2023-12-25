كشفت الفنانة باميلا الكيك عن رغبتها في الزواج والاستقرار، آملة أن تجد الرجل المناسب لها، وقالت إنه لم يسبق أن طلبت الحب من الله، ولكن الفترة الحالية مناسبة لتأسيس أسرة بعد أن حققت ما تصبو إليه في عملها.



وأضافت باميلا، خلال ظهورها في برنامج «شو القصة» مع الإعلامية رابعة الزيات، أنها لا تعيش أي علاقة حب حاليا، لكنها تبحث عن رجل حنون وثري حتى تستطيع أن تقدم المساعدة للجميع، ومتفهم لعملها ومتصالح مع نجوميتها، قائلة: «بدي ياه معطاء، وما يكون خائفا من إنه يكون زوج الست.. وأفضل أن يكون ثريا حتى أقدر أعطي أكثر». وأوضحت أنها لم تجد الرجل المناسب لها حتى اللحظة، لأن الحب ليس قرارا كما يعتبره البعض، بل صدفة ولحظة وليس البحث عن مصالح واحتياجات، وبينت أنها فتاة ضعيفة بالحب كثيرا، وتستمتع بضعفها أمامه، لأن التفكير والعقل يوقفه.



وفي السياق المهني، كشفت باميلا عن إعجابها الكبير بالنجمة منة شلبي، قائلة إنها من الفنانات اللواتي يستفززنها إيجابيا حتى تعطي أفضل ما عندها في العمل، وأعربت عن رغبتها بتجديد تعاونها مع الفنان مكسيم خليل بعد نجاحهما الكبير في مسلسل «يا ريت»، مؤكدة أن العمل معه إضافة لها.