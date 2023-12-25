افتتح وفد من جمعية الهلال الأحمر مركز يوسف ونورة الصحي الذي يستفيد منه نحو 12 ألف شخص بمديرية المسراخ بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي.



وفي تصريح لـ «كونا» أعرب نائب رئيس الهلال الأحمر أنور الحساوي الذي يزور اليمن لافتتاح عدد من مشروعات الجمعية عن سعادته وفخره بتنفيذ هذا المشروع الذي سيعزز قدرات الرعاية الصحية في المنطقة المحرومة لمصلحة آلاف اليمنيين.



وأكد حرص الكويت على تقديم المزيد من الدعم والمشروعات التنموية المؤثرة التي تخفف معاناة الشعب اليمني في مختلف المناطق والقطاعات.



وأشار إلى أن زيارة وفد الجمعية إلى اليمن تهدف الى افتتاح العديد من المشروعات المنجزة في قطاعات الصحة والتعليم والأيتام وتفقد مشروعات أخرى قيد الإنجاز.



وأكد أهمية الاقتراب أكثر من الواقع وتلمس هموم ومعاناة واحتياجات الأشقاء اليمنيين بما يسهم في تحديد أولويات الدعم المستقبلي والمشروعات الأكثر حيوية وأهمية لتخفيف معاناة اليمنيين في مختلف المحافظات.



من جانبه، أوضح رئيس «مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية» المنفذة للمشروع شوقي باعظيم أن هذا المشروع يتكون من مبنى بطابقين مجهز بأحدث المعدات الطبية الحديثة ويقدم خدماته الصحية والطبية المتنوعة للمواطنين بمختلف الأقسام.



وبين أن المبنى يحتوي على عيادة نساء وولادة وعمليات صغرى وعيادتين تخصصيتين مناوبتين ومختبر وصيدلية وصالة استقبال وغرفة الطبيب المناوب وقسم الأشعة وقسم طوارئ للرجال والنساء وغرفة عمليات وغرفة عناية مركزة وغرفتي ترقيد، إضافة إلى أقسام إدارية وخدمية أخرى.



وأشار إلى أن هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع الإنسانية التي تنفذ في المنطقة إذ يهدف الى تقديم الرعاية الصحية الشاملة لأكثر من 12 ألف مستفيد من أبناء المنطقة ومحيطها، لافتا إلى أن المشروع سيحسن بشكل كبير الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية وتحسين جودة الرعاية الصحية في المنطقة. وأكد أن افتتاح «مركز يوسف ونورة الصحي» يعد تطورا مهما في مجال توفير الخدمات الصحية في منطقة المسراخ ويعكس الجهود الجادة والرسالة الإنسانية العظيمة للكويت وجمعية الهلال الأحمر الكويتي وتعزيزا للشراكة القوية بين البلدين.