ليلى الشافعي



تقدم رؤساء الجمعيات الخيرية بالتهنئة والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بتوليه مسند الإمارة في الكويت، داعين الله له بالتوفيق والسداد وأن يعينه على النهوض بالكويت.



وفي البداية، قال رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم حمد البسيس: نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ونبارك له توليه مسند الإمارة خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله وغفر له مغفرة من عنده ورحمة واسعة.



وأضاف: نسأل الله أن يعين صاحب السمو الأمير على حمل الأمانة وهو أهل لها، وأن يسدد خطاه ويرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على طريق الحق والسير في مسيرة الإصلاح ومواجهة الفساد، سائلين الله أن يوفقه لمواصلة مسيرة البناء والعطاء لما فيه خير البلاد والعباد والأمتين العربية والإسلامية.



من ناحيته، هنأ رئيس جمعية الأسر المتعففة م.بدر المبارك الكويت وشعبها بتولي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم في الكويت، فهو خير خلف لخير سلف، راجيا من الله عزّ وجلّ ان يديم على كويتنا أمنها وعزها ورخاءها تحت قيادته الرشيدة وأن يسدد خطاه ويعينه على حمل الأمانة والمسؤولية لرفعة وعز وطننا الغالي.