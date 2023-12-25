

أعلنت الشركة الكويتية للمقاصة (المقاصة) انضمامها إلى نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات «كاسب» (KASSIP)، وذلك اعتبارا من أمس.



وذكرت «المقاصة» في بيان صحافي أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين الشركة وكل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، وذلك ضمن خطط تطوير سوق المال الكويتي.



وأشارت في بيانها إلى أن مثل هذه العمليات تعكس التزام الشركة المستمر بتنفيذ مشاريع تطوير السوق وخصوصا المرحلة الثالثة منها، والتحضير لإطلاق مفهوم الوسيط المركزي.



وأوضحت الشركة أن الانضمام إلى نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات (KASSIP) يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين وخصوصا الأجانب من خلال تحسين منظومة التسوية النقدية للتداولات في إطار المواءمة مع المعايير العالمية المتعلقة بالتسوية النقدية، ما يساهم في زيادة فرص ترقية سوق المال الكويتي ليصبح على مستوى الأسواق الناشئة المتقدمة.



وأكدت التزامها بتحقيق التكامل في النظام المالي الكويتي، ما يعكس تطلعاتها المشتركة نحو تحقيق التطور والريادة لسوق المال الكويتي.



واختتمت «المقاصة» بيانها موضحة أن هذه الخطوة تعتبر استراتيجية نحو بناء سوق مالي متطور، يرفع من تصنيف الكويت كوجهة استثمار متميزة على النطاق العالمي، معربة عن تقديرها لجهود كل من العاملين في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وجميع الجهات الرقابية.