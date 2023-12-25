بشرى شعبان



كشف الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون د.خالد العجمي عن ان إدارة الرعاية الأسرية التي تقدم خدماتها إلى ما يقارب 40 ملفا تستفيد من المساعدات الاجتماعية.



وأشار العجمي في تصريح لـ «الأنباء» على هامش جولة قام فيها لإدارة الرعاية الأسرية إلى انه اطلع خلالها على عملية استخدام الميكنة في عمل الإدارة وطريقة تعامل الموظفين والتقى عددا من المراجعين في قاعة الاستقبال، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى التحول الرقمي بالكامل، وذلك ضمن برنامج عمل الحكومة وجار التنسيق مع إدارة الحاسب الآلي وإدارة التخطيط في هذا الشأن.



وحول عمل إدارة الرعاية الأسرية، بين العجمي أنه لا يقتصر على المساعدات الاجتماعية التي يتم إنجاز العمل الخاص بها بشكل آلي، موضحا انه حاليا نعمل على ميكنة خدمات مراقبة البحوث وهي متخصصة بإجراء البحوث الاجتماعية للراغبين في الزواج من خارج الكويت، حيث يقدم طلب في وزارة العدل التي تخاطب الإدارة لإجراء بحث اجتماعي عن الراغب بالزواج والبحث ليس محصورا في العاملين بالوزارة بل في جميع المواطنين والمواطنات الراغبين في الزواج من غير الجنسية الكويتية والبحث حول حالاته الاجتماعية بجميع التفاصيل، حيث يتم رفع البحث الى وزارة العدل، كما تقوم بالبحث الاجتماعي بناء على طلب التأمينات الاجتماعية للمتوفى ولا يوجد لديه أبناء ونرفع نتائج البحث إلى التأمينات، كما نجري بحثا لحالات النكبات الخاصة مثال حدوث حريق لمنزل أو الغرق أو أي حادث طارئ.



وأضاف العجمي: هذا ما نعمل حاليا على ميكنته مع إدارة الحاسب الآلي وقطاع التخطيط والتطوير بالوزارة لإجراء الربط مع هذه الجهات بشأن البحوث.



وعن التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال في المناطق، كشف العجمي عن سعي الإدارة إلى تطوير بوتيك 33، ونعمل على افتتاح حاضنة في غرب عبدالله المبارك، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الجديدة (جنوب مدينة سعد العبدالله، المطلاع، جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية، وغرب مدينة عبدالله المبارك)، موضحا انه سيكون في المطلاع قريبا 5 مباني وحدات للرعاية الأسرية، ومبنى لبوتيك 33، إلى جانب 5 مباني وحدات لرعاية الأسرية وبوتيك 33 في جنوب مدينة سعد العبدالله، إلى جانب افتتاح 6 مراكز للتنمية الاجتماعية في كل من المطلاع وجنوب سعد العبدالله.



وقد رافق الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون د.خالد العجمي بالجولة كل من مديرة إدارة الرعاية الأسرية سارة الدوسري، مراقب البحوث الاجتماعية حنان الغريب ومراقب الوحدات مشاعل حاجية.