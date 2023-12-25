بشرى شعبان



كشف مصدر في وزارة الشؤون لـ «الأنباء» أن إطلاق «التصويت الإلكتروني» خلال انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التي انتهت ولايتها القانونية أصبح وشيكا.



وأوضح المصدر أن ذلك يأتي في ظل الجهود الحثيثة المبذولة حاليا من قبل الوزارة، ممثلة في إدارة شؤون العضوية وإشهار الاتحادات والجمعيات التعاونية بقطاع التعاون، لإنجاز الأمر في القريب العاجل. وأوضح المصدر أن قطاعي التعاون وكذلك تخطيط التطوير الإداري ممثلا في إدارة الحاسب الآلي، بالوزارة يعملان على قدم وساق لبدء تطبيق التصويت الإلكتروني خلال السنة الجديدة، مؤكدا أهمية هذه الآلية التي تقضي نهائيا على أي محاولات لانتحال هوية شخص آخر، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو تعدد عملية الاقتراع للناخب نفسه.



وأضاف أن هذه الآلية الحديثة عبارة عن شاشات ثابتة تشبه الأجهزة اللوحية الذكية ستكون موزعة داخل لجان الاقتراع يستطيع الناخب من خلالها اختيار مرشح واحد فقط من جملة أسماء وصور المرشحين التي ستظهر أمامه على الشاشة، لافتا إلى أنه عقب الاختيار ستظهر للناخب أيقونة أخرى لتأكيد اختياره، وفور الضغط عليها تنتهي عملية التصويت دون القدرة على التعديل أو تغيير الاختيار.



وتابع المصدر أنه «يسبق هذه العملية، السالف إيضاحها، مرحلة التأكد من البطاقة المدنية للناخب ومطابقتها وبياناته المسجلة في المعلومات المدنية ومحل سكنه الذي يجب أن يكون ضمن نطاق عمل الجمعية، وعقب ذلك يتوجه الناخب إلى الشاشة للإدلاء بصوته بصورة آلية».