عبدالكريم العبدالله



أعلن رئيس قسم العظام في مستشفى الفروانية د.خالد العنزي عن تدشين نظام متطور جديد لعلاج عظام «الأطراف العلوية» مثل «المرفق» وكسور «المفاصل» المعقدة عن طريق «الشرائح التثبيتية» قريبا جدا في المستشفى. وذكر العنزي في تصريح لـ «الأنباء» أن هذا النظام يعد حديثا في تثبيت «العظام» من خلال أحدث الشرائح المتطورة، لافتا إلى أن الهدف من هذا هو الارتقاء بخدمات العظام في مستشفى الفروانية. وبين العنزي انه تم تنظيم ورشة عمل الأطباء العاملين في قسم العظام بمستشفى الفروانية لتدريبهم على أحدث الشرائح التثبيتية لعظام الأطراف العلوية، ومناقشة الحالات بهدف تطوير ومتابعة كل ما يستجد في عالم العظام. ولفت إلى ان نظام الشرائح التثبيتية يعتبر من افضل الطرق لتثبيت العظام، وذلك لسهولته وفاعليته مع المرضى، لافتا الى أن قسم العظام في مستشفى الفروانية يشهد نقلة نوعية، الهدف منها توفير أفضل الخدمات في مجال العظام لقاطني محافظة الفروانية.