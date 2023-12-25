بداح العنزي



أوصت لجنة العاصمة خلال اجتماعها أمس برئاسة فهد العبدالجادر بالموافقة النهائية على إعادة تنظيم جزء من القطعتين 4 و7 بمنطقة القبلة في مدينة الكويت الصادر بشأنها قرار المجلس البلدي.



وقال العبدالجادر إن اللجنة وافقت على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل رئيسية بمنطقة الدوحة لخدمة مشروع المدينة الترفيهية، كما وافقت اللجنة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مسار خط شبكة صرف الأمطار لخدمة موقع المبنى الرئيسي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالقطعة 2 بمنطقة شرق.



وذكر أن اللجنة وافقت على الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن تصميم وإنشاء جسر مشاة في منطقة الصالحية شارع فهد السالم، مشيرا إلى أن اللجنة وافقت على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تعديل اشتراطات قرار المجلس البلدي الخاص تطوير مركز ضاحية الروضة.