بداح العنزي



اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة على 4 قرارات للمجلس البلدي، ابرزها قرار تسميات المدن والضواحي، وتضمن كتاب الوزير الشعلة الى رئيس المجلس البلدي:



نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم (9/2023د2) لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 27/11/2023، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه عدا القرارات التالية:



٭ الشق الخاص بوزارة الدفاع الوارد في الفقرتين (أولا وثانيا) من البند خامسا من القرار رقم (م ب/رو/102/09/2023 د2) وذلك وفق التالي:



٭ إضافة عبارة (وزارة الدفاع للمحطات والابراج والهوائيات المخصصة لخدماتها) الواردة في نهاية الفقرة رقم (1) من (أولا).



٭ إضافة عبارة (وزارة الدفاع) الواردة في الفقرة (أ) من البند رقم (3) من (أولا).



٭ إضافة عبارة (وزارة الدفاع) الواردة في الفقرة (أ) من (ثانيا).



لأن البند خامسا من الجدول خاص بالضوابط والاجراءات الخاصة بتخصيص وترخيص محطات اتصالات راديوية او ابراج الاتصالات او الهوائيات وفق الاحكام الواردة بالجدول، وايراد وزارة الدفاع ضمن الجهات التي تتقدم بطلبات الترخيص بعد التخصيص تتعارض مع ما ورد بالبند (ثانيا) من الجدول والذي تم بموجبه استثناء المحطات التابعة لوزارة الدفاع من سريان أحكام الجدول عليها وقصره فقط على طلب تخصيص الموقع للوزارة وفقا للاجراءات المقررة بأحكام المادة (22) من القانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت.



الشق الخاص بقسائم السكن الاستثماري الوارد بالقرار رقم (م ب/رو/102/09/2023د2) وذلك وفق التالي:٭ إضافة كلمة (والاستثماري) الواردة بالفقرة (5) من البند (رابعا) من (أولا: الموافقة على إفراد مادة خاصة تضاف للقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن لائحة تنظيم أعمال البناء المعمول بها حاليا وذلك على النحو التالي:...).



٭ إلغاء كلمة (والاستثمار) من الفقرة (أ) من البند رقم (2) من (ثالثا: المواقع).



٭ إضافة الفقرة (هـ) من البند (3 - لا يجوز إقامة محطات وأبراج الاتصالات او الهوائيات على مايلي:..) التالية: (هـ - قسائم السكن الاستثماري).



٭ إضافة كلمة (والاستثماري) الواردة بالفقرة (8) من البند (رابعا: الاشتراطات الفنية الخاصة بإقامة محطات وأبراج الاتصالات).



وفق ما ورد بدراسة الجهاز التنفيذي بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات اتصالات راديوية عامة بجميع مناطق الكويت المختلفة المرفقة ضمن أوراق المحضر.



القرار رقم (م ب/ م ق 11/106/109/2023د2) بشأن الموافقة على كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن تسمية المدن والمناطق السكنية التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية مع تغيير ما جاء بالمقترح المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن تسمية المدن والمناطق السكنية التابعة للمؤسسة بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (320) المتخذ في تاريخ (7/3/2022) ليصبح جدول التسميات على النحو التالي:



٭ مدينة جنوب سعد العبدالله - الدانة.



٭ مدينة جنوب صباح الاحمد - عريفجان.



٭ مدينة نواف الأحمد - مدينة نواف الأحمد.



٭ ضاحية خيطان الجنوبي (القطعتين 1، 2) + خيطان الجديدة - خيطان.



٭ ضاحية شمال غرب الصليبخات - الجون.



٭ ضاحية شرق صباح الأحمد - الاستقلال.



٭ ضاحية غرب عبدالله المبارك - الريان.



٭ مشروع المساكن الميسرة (المساكن منخفضة التكاليف N5) - النعايم.



٭ ضاحية شرق تيماء - تيماء.



٭ ضاحية جنوب عبدالله المبارك - الدرة.



٭ ضاحية جنوب القيروان - السدرة.لمخالفة القرار للاجراءات المقررة بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/م ق 4/45/4/2023د2) المتخذ بتاريخ 18/9/2023 بشأن الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والطرق والشوارع والميادين فيما يتعلق بعرض الاقتراحات المتعلقة بالتسميات على اللجنة المنصوص عليها بالمادة التاسعة منه والصادر بشأنه القرار الوزاري رقم (507) لسنة 2023.



4 - القرار رقم (م ب/ل ج2/108/09/2023د2) بشأن «عدم الموافقة على الغاء قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ل ج/3/264/12/2022د4) المتخذ بتاريخ 10/1/2022 لعدم الحاجة لانشاء مطار بالمنطقة الشمالية».



وفقا لما أفادت به الادارة العامة للطيران المدني بعدم وجود دراسة تخص انشاء مطار في المنطقة الشمالية وانه سيتم انشاء مدينة متكاملة للشحن الجوي في منطقة مطار الكويت الدولي وذلك ضمن رؤية واستراتيجية الطيران المدني لتطوير قطاع الشحن مع وجود خطة محتملة لتوسعة مبنى الركاب رقم T2 ضمن خطة المدى الطويل 2050 والثابت بالدراسة المرفوعة من الجهاز بموجب كتاب مدير عام البلدية المرفق ضمن اوراق القرار بالمحضر.



ولفت الوزير الى ان قرار المجلس بشأن «الموافقة على التمسك بالقرار رقم (م ب/م أ/ش 2/81/6/2023د2) الآتي نصه:



الموافقة على الشكوى المقدمة من أهالي منطقة ابو الحصانية، بشأن تسمية منطقة ابو الحصانية مع الالتزام بقرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف34/343/11/2001) المتخذ بتاريخ 11/6/2001م والإبقاء على تسمية القطعتين (1)، (2) باسم أبو الحصانية».



سيتم رفع الأمر الى مجلس الوزراء استنادا الى نص المادة (25) من القانون رقم (33/2016) في شأن بلدية الكويت.