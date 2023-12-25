أسهم السوق الأول تمتلك تاريخاً من التوزيعات ما يجعلها محط أنظار كل شرائح المستثمرين



شريف حمدي



تظل الأسهم القيادية الملاذ الآمن للمستثمرين في بورصة الكويت بمختلف شرائحهم، حيث كانت محط اهتمام كل شرائح المتعاملين بالسوق عبر الإقبال اللافت خلال أغلب فترات التداول على مدار العام الذي اقترب من الرحيل، إذ استحوذت 10 أسهم على نحو 60% من السيولة المتدفقة للسوق والبالغة حتى آخر إغلاق 10.1 مليارات دينار.



وفي هذا السياق، رصدت «الأنباء» أكثر 10 أسهم استحواذا على السيولة، وتبين ما يلي:



٭ جاء سهم بيتك في صدارة الأسهم من حيث القيمة المتداولة، وذلك بـ 2.3 مليار دينار تشكل 22.7% من الإجمالي منذ بداية العام وحتى آخر إغلاق الخميس الماضي.



٭ تلاه سهم الوطني بـ 898 مليون دينار تشكل 8.9% من إجمالي السيولة.



٭ حل سهم أجيليتي في المرتبة الثالثة بنحو 579 مليون دينار منذ بداية العام تمثل 5.7% من الإجمالي.



٭ سهم بوبيان حل رابعا بـ 474 مليون دينار تشكل 4.7% من السيولة.



٭ خامسا، حل سهم زين بسيولة تقدر بـ 468 مليون دينار تشكل 4.6% من الإجمالي.



٭ بالترتيب السادس، جاء سهم الخليج بـ 309 ملايين دينار تمثل 3% من السيولة المتدفقة للسوق خلال العام الحالي.



٭ سابعا، حل سهم ايفا بسيولة 291 مليون دينار تشكل 2.9% من الإجمالي.



٭ ثامنا، جاء سهم ارزان بـ 268 مليون دينار تمثل 2.6% من السيولة.



٭ تاسعا، جاء سهم أعيان بقيمة تداولات بلغت 257 مليون دينار عبارة عن 2.5% من إجمالي السيولة.



٭ بالترتيب العاشر جاء سهم عقارات الكويت بسيولة 248 مليون دينار تشكل 2.4% من الإجمالي.



وتضم قائمة الأسهم الـ 10 الأكثر استحواذا على السيولة 9 أسهم مدرجة ضمن مكونات السوق الأول نظرا لعدد من الأسباب، أبرزها:



1 - تمتلك اغلب هذه الأسهم تاريخا طويلا من التوزيعات على المساهمين، ما يجعلها محط أنظار كافة شرائح المستثمرين خاصة في الجلسات الأخيرة من العام كونها الجلسات التي تتبلور فيها الملامح النهائية للمراكز الاستثمارية من قبل الصناديق والمؤسسات وحتى الأفراد.



2 - ثقة المستثمرين الأجانب في أسهم السوق الأول بشكل عام، إذ اقتربت قيمة ملكياتهم من ملامسة مستوى 5 مليارات دينار، وهي في ارتفاع تدريجي منذ نوفمبر الماضي، حيث كانت القيمة الإجمالي لملكيات الأجانب عند 4.6 مليارات دينار في نهاية أكتوبر الماضي.



3 - حظي الاستثمار في الأسهم القيادية خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي باهتمام لافت خاصة مع توافر الفرص بعد تراجع الأسعار لكثير من هذه الأسهم، حيث ألقت الأحداث الجيوسياسية بتداعيات سلبية على أسواق المال بالمنطقة، ومنها سوق الكويت المالي، وظهر تأثير تلك التداعيات على أسهم السوق الأول بشكل أكبر مقارنة بالأسهم المتوسطة والصغيرة.