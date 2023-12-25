توقع رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، أولي هانسن، 6 تخفيضات في أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل، وتذبذب أسعار النفط في نطاق 80 دولارا للبرميل، كما رجح هانسن، في مقابلة مع «العربية Business» ارتفاع أسعار الذهب في 2024 وتسجيلها مستويات قياسية جديدة قد تصل إلى 2300 دولار للأونصة.



وقال إن السوق تسعر 6 تخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل، فيما يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى 3 تخفيضات، ويتطلع البنك المركزي الأوروبي أيضا إلى نحو 6 تخفيضات، وستحدد التوقعات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة ما إذا كانت التكاليف ستتأثر، وهذا سيؤثر حقا على الاقتصاد، وسيؤثر على تكلفة التمويل وعلى السلع.



وأضاف: «نعتقد أننا سنرى على الأرجح 6 تخفيضات في 2024، هي مسعرة إلى حد ما».



وتوقع هانسن هبوطا سلسا في الولايات المتحدة، وفي حال تجنب الركود، فسيكون ذلك متوافقا مع التوقعات، وفي حال الركود، فيتوقع تخفيضا أكبر في أسعار الفائدة. متابعا أن النمو سيكون أمرا صعبا.



وتابع: «ربما لا نزال نشعر بالقلق بعض الشيء بشأن أوروبا، حيث سنكون قريبين جدا من الصفر، وما زلنا نتطلع إلى قدر صغير من النمو في الولايات المتحدة، ولكن ليس بشيء يذكر، وسيكون التضخم هو محور التركيز الرئيسي أيضا، التضخم ببساطة يتراجع بسرعة كبيرة».



وقال رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، إن تراجع أسعار بعض السلع الأساسية يساعد في تراجع التضخم، فيما لا نتوقع عودة التضخم إلى مستويات 2% - 2.5%، مشيرا إلى أنه من المحتمل مواجهة صعوبة في الوصول إلى مستوى أقل بكثير من 3%، وربما يظهر مستوى تضخم أعلى قليلا في السنوات القادمة، وقد يكون هذا مقبولا من قبل لجنة الاحتياطي الفيدرالي.



وأشار إلى تقلب الين الياباني لأنه لايزال لديهم وجهة نظر سلبية بشأن توقعات أسعار الفائدة السلبية، وتغيير تلك الرؤية من شأنه أن يعزز الين ويضعف الدولار، وينطبق الشيء نفسه على أوروبا، حيث رؤية تخفيضات لا تواكب الولايات المتحدة، فقد يؤدي ذلك أيضا إلى إضعاف الدولار.