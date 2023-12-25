رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل.



وقال البديوي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» أمس إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720 الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وموسع إلى غزة وتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية وتعيين منسق للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار «هو من القرارات المهمة التي ستساهم في توفير البيئة الآمنة لسكان قطاع غزة وتهيئة الظروف اللازمة لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار».



وطالب البديوي «كيان الاحتلال الإسرائيلي بسرعة تنفيذ هذا القرار والالتزام بجميع قرارات الأمم المتحدة ومتطلبات القانون الدولي الإنساني بالتوقف عن استهداف المدنيين والأعيان المدنية في غزة بما في ذلك المستشفيات والمدارس والملاجئ والمخيمات».



ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص إلى تحمل مسؤولياته بفرض الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية سكان غزة من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي التي أدت إلى استشهاد أكثر من 20 ألف فلسطيني وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين غالبيتهم من الأطفال والنساء.



وأعرب أمين عام مجلس التعاون الخليجي عن أمله في أن يساهم هذا القرار في التخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة وإدخال المزيد من المساعدات، مشيدا بالجهد الديبلوماسي الفاعل للإمارات ودورها الكبير في تقديم مشروع القرار لمجلس الأمن. وكانت المملكة العربية السعودية قد رحبت بقرار مجلس الأمن بشأن السماح بوصول المساعدات الإنسانية غزة بشكل فوري. وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة «واس» امس الأول انها تشيد بصدور قرار مجلس الأمن الخاص بغزة، معربة عن أملها أن يشكل هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح للوصول الى وقف شامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين في غزة.



وجددت الخارجية السعودية مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولوياته ووضع حد فوري للانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين العزل من قتل وتهجير قسري بما يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.