ذكرت وسائل إعلام رسمية امس أن البحرية الإيرانية تسلمت صواريخ كروز يصل مداها إلى ألف كيلومتر، إضافة إلى طائرات هليكوبتر للاستطلاع.



ونقلت وسائل إعلام رسمية عن قائد البحرية الإيرانية شهرام إيراني قوله: «مدى صاروخ كروز «طلائیة» يبلغ أكثر من ألف كيلومتر وهو صاروخ ذكي يمكنه تغيير الأهداف في أثناء المهمة».



وقال إيراني إن طائرات الاستطلاع والطائرات المسيرة وصواريخ كروز البحرية من بين الأسلحة الجديدة التي أضيفت إلى ترسانة البحرية، مضيفا أن «كل هذه المعدات صممتها وأنتجتها الصناعات العسكرية الإيرانية».



وعلى الرغم من قول محللين عسكريين غربيين إن إيران تبالغ في بعض الأحيان في قدراتها، تشكل الصواريخ والطائرات المسيرة إيرانية الصنع عنصرا رئيسيا في العتاد العسكري لطهران.



جاء ذلك في وقت اتهمت فيه الولايات المتحدة إيران بشن هجوم بطائرة مسيرة على ناقلة كيماويات في المحيط الهندي.



من جهة أخرى، قالت منظمة الدفاع السلبي الإيرانية إنه تم تحديد البرمجية الخبيثة التي تسببت في انقطاع الإمدادات على نطاق واسع بمحطات الوقود في البلاد.



وقال رئيس المنظمة غلام رضا جلالي إن فرقه تمكنت من تحديد البرمجية الخبيثة الغازية لتكون APT (تهديد مستمر متقدم)، مضيفا أن الفرق «تجري فحوصات دقيقة في المختبرات»، حسبما ذكرت وكالة أنباء (تسنيم) شبه الرسمية.



و«ATP» هو منفذ تهديد خفي، وعادة ما يكون مجموعة تابعة لدولة أو ترعاها دولة، حيث يحصل على وصول غير مصرح به إلى شبكة للكمبيوتر وقد يظل غير مكتشف لفترة طويلة.



وأشار جلالي إلى أن المنظمة اكتشفت بعض «نقاط الضعف» في نظام الإمداد والدفع عبر الإنترنت لشبكات توزيع الوقود وتقوم «بمتابعات أمنية».