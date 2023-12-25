كشف وزير الكهرباء غسان الزامل، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة المصادقة على العقد المبرم بين وزارة الكهرباء وإحدى شركات القطاع الخاص الوطنية لإنشاء محطة كهروضوئية في موقع جندر بمحافظة حمص.



وأضاف الزامل أن العقد المبرم بين المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء والشركة ينص على تنفيذ محطة كهروضوئية بقيمة 38.254 مليون يورو باستطاعة قدرها 37.237 ميغاواط، مع تنفيذ محطة «GIS» 20/66 ك. ف في موقع جندر.



ويتضمن ذلك كامل الأعمال الكهربائية اللازمة للربط بين المحطة الكهروضوئية ومحطة تحويل حسياء على التوتر 66 66 ك.ف على ست مراحل كل مرحلة باستطاعة 6-2-6 ميغاواط، وعلى أن يتم تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشروع «بتسهيلات دفع لمدة 10 سنوات»، بما في ذلك توريد جميع القطع التبديلية والعدد والتدريب لعناصر المؤسسة مع جميع ما يلزم لضمان التشغيل والاستثمار بشكل آمن. وأشار إلى أن إستراتيجية وزارة الكهرباء للطاقات المتجددة حتى عام 2030 ستشكل قفزة نوعية بكل المقاييس والمعايير في اتجاه زيادة نسبة مساهمتها بميزان الطاقة والمساهمة في الحفاظ على البيئة.



وبين وزير الكهرباء أن هذه الإستراتيجية ستساعد في زيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة بميزان الطاقة لعام 2030 إلى 5% من الطلب الكلي على الطاقة الأولية المتوقع أن تصل إلى حوالي 40 مليون مكافئ نفطي «وقود أحفوري نفط + غاز»، ذلك إلى جانب مساهمة كمية الكهرباء المتوقع إنتاجها سنويا من المشاريع الكهروضوئية والريحية المحددة في الخطة في تأمين حوالي 7% من الطلب على الكهرباء المتوقع أن يصل عام 2030 إلى حوالي 80 مليار كيلوواط ساعي.