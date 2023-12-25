

بيروت - بولين فاضل



بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة ستيفاني عطا الله بدور «فاي» في مسلسل «كريستال» الذي عرض خلال الفترة القليلة الماضية وحصد نسب مشاهدة واسعة، تستعد لخوض تجربة درامية جديدة، حيث كشفت الشركة المنتجة لمسلسل «لعبة بنات» البوستر الرسمي للعمل المقرر عرضه قريبا عبر إحدى المنصات، وعلقت ستيفاني: «أنا جاهزة جدا لذلك».



وشاركت عطا الله في «كريستال» بجانب نخبة من النجوم، منهم: محمود نصر، باميلا الكيك، رولا حمادة، لين غرة، خالد شباط، أنجو ريحان، بلال مارتيني، فادي حواشي، وغيرهم، ودارت أحداث العمل - المقتبس من المسلسل تركي «حرب الورود» - حول مصممة أزياء شهيرة يتوفى والدها، ما يضطرها للعودة إلى الوطن ورعاية شقيقها المريض للحصول على الميراث، وهناك تعاود اللقاء بطبيب التجميل صديق طفولتها وحب حياتها الأول، غير أن وقوع ابنة البستاني في حب الطبيب ومبادلته لها المشاعر يشعل نيران الغيرة بصدر البطلة الثرية، وسرعان ما تتأجج المنافسة قبل أن تتعقد الأمور أكثر وتمر الشخصيات بتغييرات جذرية تقلب كل شيء رأسا على عقب.