

مفرح الشمري



أثبت قطاع الأخبار والبرامج السياسية بوزارة الإعلام تفوقه بامتياز في تغطيته الشاملة والمستمرة بعد بيان الديوان الأميري لإعلان خبر وفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، ليشمر العاملون في هذا القطاع عن سواعدهم في تغطية متواصلة منذ اليوم الأول للوفاة تنفيذا لتوجيهات وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري والتي أبلغها الوكيل المساعد لقطاع الأخبار والبرامج السياسية بدر العنزي لموظفي القطاع الذين كانوا «قدها وقدود» في إعداد التقارير والمواد الأرشيفية والفلاشات التي تتماشى مع هذا المصاب الجلل، ونجحوا في ذلك بدرجة الامتياز والاحترافية في النقل الناجح من مسجد بلال بن رباح وصولا إلى مقبرة الصليبخات، حيث «صفق» له الجميع.



التغطية المتميزة استمرت طوال أيام العزاء بحرفية عالية من المطار الأميري وصولا إلى قصر بيان، بالإضافة إلى الحوارات واللقاءات داخل الاستديو التي تناوب عليها مذيعو القطاع دون استثناء والتي استضافت العديد من الشخصيات السياسية والأكاديمية للحديث عن مناقب الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، وعن العهد الجديد بعد تولي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.



شكرا للعاملين في قطاع الأخبار والبرامج السياسية.. كفيتوا ووفيتوا.