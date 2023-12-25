توجت فارسة نادي الصيد والفروسية أبرار المسلم بلقب الجولة الثانية للنسخة الثالثة من دوري الفروسية لقفز الحواجز، التي أقيمت في مركز الكويت للفروسية بمشاركة كبيرة من الفرسان والفارسات من مختلف الأندية المحلية، ففي الشوط التاسع «الجائزة الكبرى» على ارتفاع 140 سم، نجحت المسلم في التأهل إلى جولة تمايز وتمكنت من تحقيق المركز الأول بزمن 41.65 ثانية دون نقاط جزاء، تلاها عبدالرحمن الفزيع وعلي الخرافي وغازي الجريوي والإيطالي أنطونيو موروزو وهلا الملا، وعلى ارتفاع 130 سم، جاء أوس التناك أولا، وعلى ارتفاع 120 سم فاز محمد المليفي بالمركز الأول.



وقامت عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات ومدير إدارة العلاقات المؤسسية في شركة زين للاتصالات حمد المصيبيح بتتويج الأبطال، حيث عبرت حيات عن سعادتها بالمنافسة القوية في الدوري المحلي للفروسية، وأوضحت أن هناك عناصر في فئة المبتدئين سيكون لهم مستقبل مبهر في هذه الرياضة النبيلة، وأكدت على مواصلة دعم اللجنة الأولمبية لرياضة الفروسية في كل المحافل.



وترأس لجنة الحكام في البطولة رغد الدبوس، وضمت اللجنة كلا من لمى عبدالعال ود.يحيى الهدبان ووليد الجاسم، وتولى فيليب شويندر تصميم المسلك ساعده عبدالعزيز العجيل وابتسام العاروري وبدر الهيفي حكام ساحة.