هادي العنزي



أكد نائب رئيس جهاز الكرة بنادي السالمية يوسف الجاسم، أن مواجهة النصر اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 11 تعد الأهم في الموسم الحالي.



وقال الجاسم لـ «الأنباء»: «المباراة تأتي بعد التعادل السلبي مع الفحيحيل والخسارة بثنائية من العربي بعد أداء فني يعد الأسوأ في آخر 5 مواسم للسماوي، ولعل ذلك يرجع للحالة النفسية للفريق بعد خروجه من كأس سمو ولي العهد على يد برقان (0-2)، وعليه تكتسب مواجهة العنابي أهمية قصوى للفريق، لاستعادة الثقة، بينما من شأن الخسارة أن تضع الفريق بموقف محرج في الترتيب العام للدوري».



وأشار إلى أن السالمية بدأ بشكل جيد الموسم الحالي، وكان ضمن فرق المقدمة، مضيفا: «لن تكون مواجهة النصر سهلة على الفريقين، وخاصة السالمية، نظرا لغياب عدد من العناصر المهمة بالفريق بسبب الإصابة، أو تراكم الإنذارات، فضلا عن أن «العنابي» فريق تطور كثيرا في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن «السماوي» لديه العديد من العناصر المتميزة القادرة على تحقيق الفوز، وتعويض الغيابات بالفريق».