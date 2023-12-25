مبارك الخالدي



قال مدرب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الجهراء عبدالله الشلاحي ان الفضل في التغير الكبير الذي حدث في أداء الفريق يعود للاعبين وليس لي كمدرب، مضيفا عقب مباراة فريقه مع القادسية أول من أمس والتي فاز فيها «الأصفر» 2-1 ان الجهراء قدم مباراة كبيره كما حدث في الشوط الثاني امام الكويت في الجولة السابقة.



وأوضح أن الاداء الرائع للاعبي الجهراء يعود للاعبين أنفسهم و«ليس لي شخصيا ولست سعيدا بمن ينسب الاداء المرتفع للجهراء لي كمدرب.. وللأسف لم يحالفنا الحظ وافتقدنا التسجيل، ونجحنا في مجاراة القادسية وتعاملنا معهم الند للند وأجبرناهم على ارتكاب الاخطاء وهذا هو سبب حالتي الطرد وانا دائما أقول للاعبين: «العبوا بأريحية والند للند والآخرون ليسوا أفضل منكم» وهذا هو السبب الذي جعل لاعبينا يقدمون مستوى جيدا في المباراتين».



وقال الشلاحي ان أمامنا مباريات مقبلة صعبة للغاية ولا بد من حصد النقاط، ولدي ثقة كبيرة في لاعبينا، وهم يستحقون الاحترام والتقدير.