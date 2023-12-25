هادي العنزي



ذكر أمين السر العام لاتحاد كرة السلة ثامر الشنفا، أن اللجنة التنسيقية الآسيوية اعتمدت مواعيد البطولات الخليجية المقبلة، والمؤهلة لنهائيات البطولات الآسيوية، وكذلك غير المؤهلة منها، وذلك في الاجتماع الذي عقدته مساء أمس الأول في دبي بالإمارات العربية المتحدة، بحضور جميع الأعضاء.



وأكد الشنفا أن أولى البطولات الخليجية ستقام يومي الأول والثاني من مارس المقبل، وستكون لـ «ثلاثيات كرة السلة» (3x3) للشباب (تحت 18 سنة)، على أن تستضيفها العاصمة العمانية مسقط، وتليها في مايو المقبل بالإمارات بطولة الأندية الخليجية النسائية، وستستضيف الكويت بطولة الخليج للشباب (تحت 18 سنة)، المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا، حيث ستقام خلال الفترة من 31 يوليو حتى 5 أغسطس المقبلين، بينما ستقام بطولة الخليج للناشئين (تحت 15 سنة) في العاصمة القطرية الدوحة من 15 حتى 19 أغسطس المقبل، وفي الأول من سبتمبر ستقام بطولة الخليج للرجال (العمومي)، في العاصمة البحرينية المنامة، وتمتد لـ 6 أيام، وذلك بعد طول توقف امتد 5 أعوام، لافتا إلى أن اللجنة ناقشت إقامة بطولة الخليج للمنتخبات النسائية، على أن تقام في السعودية حال تأكيد المنتخبات المشاركة.



وذكر الشنفا أن لجنة المنتخبات في الاتحاد أعدت خطة متكاملة لجميع منتخباتنــــا الوطنيـــة، وقال: «باشرت المنتخبات تحضيراتها مبكرا، عبر عدة تجمعات محلية لمنتخبي الناشئين والشباب، ومشاركة دولية لمنتخب السيدات، و«عربية» لمنتخب الرجال، كما سيقام معسكران تدريبيان خلال عطلة الربيع المقبلة لمنتخبي الناشئين والشباب لاستكمال التحضيرات».