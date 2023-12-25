

أزيح الستار أمس الأول عن منافسات بطولة النخبة العربية الثالثة للتنس التي تستضيفها قطر على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس في العاصمة الدوحة، حيث أكد الأمين العام للاتحاد العربي للتنس د.عبدالله عبدالعزيز ثقته الكبيرة بقدرة الاتحاد القطري للعبة برئاسة ناصر الخليفي على تنظيم نسخة فريدة من هذه البطولة لما تتمتع به قطر من إمكانات ومجمع عالمي لرياضة التنس، فضلا عن الخبرات الواسعة التي يتميز بها الأشقاء القطريون في تنظيم الأحداث والمناسبات الرياضية الكبرى وعلى مستوى جميع الألعاب.



ونقل عبدالعزيز خلال كلمته في المؤتمر الصحافي الخاص بالبطولة تحيات رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنس الشيخ أحمد الجابر لجميع المشاركين والمنظمين، مضيفا أن النجاح الكبير الذي تحقق في النسختين الماضيتين اللتين أقيمتا في الكويت أعطى مجلس إدارة الاتحاد العربي دافعا لاستمرارها على أن تمنح فرصة الاستضافة لجميع الدول الأعضاء من أجل نشر اللعبة بصورة بصورة أقوى في البلاد العربية.



من ناحيته، رحب المدير التنفيذي للاتحاد القطري للعبة سعد المهندي بضيوف البطولة وبجميع المشاركين في هذا الملتقى الرياضي العربي.



بدوره، أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العربي وسكرتير عام الاتحاد المصري وليد سامي أن مشاركة أفضل اللاعبين العرب في هذه البطولة سيمنحها زخما كبيرا، متوقعا أن تشهد المباريات قمة الإثارة والتحدي.