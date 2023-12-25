

القاهرة - محمد سامي



تنطلق اليوم في مدينة أبوظبي الإماراتية النسخة الأولى من بطولة كأس السوبر المصري بنظامه الجديد بمشاركة 4 أندية هي الأهلي بطل الدوري ووصيفه بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة ومودرن فيوتشر رابع الدوري بعد استبعاد الزمالك لانسحابه من نسخة الموسم الماضي.



وسيكون أول اللقاءات على ملعب محمد بن زايد في الرابعة عصرا بتوقيت الكويت بين فيوتشر وبيراميدز، فيما يلتقي الأهلي منافسه سيراميكا في الثامنة مساء على نفس الملعب.



وكان فريق الأهلي المنتشي بحصوله على برونزية مونديال الأندية مؤخرا قد خاض مرانا وحيدا مساء أمس شمل فقرات استشفائية للاعبين الأساسيين تجنبا لأي إصابة عضلية، وقد يلجأ السويسري كولر المدير الفني للأحمر لسياسة التدوير في بعض المراكز خاصة أن بعض اللاعبين قد شارك في كل لقاءات كأس العالم مثل محمد هاني وعلي معلول ومحمود كهربا، ما يمثل ضغطا بدنيا كبيرا عليهم في حال بدء المباراة بهم.



ويغيب في المقابل عن صفوف المنافس سيراميكا كليوباترا نجمه الأول الجزائري أحمد قندوسي المعار من صفوف الأهلي للإصابة.



من جانب آخر، تسبب شبح الإصابات في حرمان بيراميدز من نجومه الحارس أحمد الشناوي ولاعبي الوسط إبراهيم عادل وإسلام عيسى، فيما تأكدت عودة قائد السماوي عبدالله السعيد والظهير المغربي محمد الشيبي لقائمة الفريق المشاركة في مواجهة فيوتشر بعد تعافيهما. وخاض بيراميدز نسخة الموسم الماضي للسوبر المصري بدلا من الزمالك ضد الأهلي في شهر مايو الماضي وخسر بنتيجة 0-1 في الإمارات.